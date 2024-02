Großer Andrang beim ersten Poetry Slam des Jahres

Der Saal im Landsberger Stadttheater ist gut gefüllt. Die Gewinnerin bietet demnächst einen Workshop an.

„So viel Publikum haben wir seit Jahren nicht mehr angelockt.“ Stefan Jehle, der Geschäftsführer des Kreisjugendrings, war ziemlich angetan von dem großen Zuspruch beim ersten Poetry Slam 2024 im Landsberger Stadttheater, der seit vielen Jahren vom Kreisjugendring ausgerichtet wird. Rund 250 Fans der Poetinnen und Poeten füllten den Saal bis hinauf in den zweiten Rang.

Da war es ein wenig schade, dass es auf der Bühne einige krankheitsbedingte Ausfälle gab und Moderator Ko Bylansky nur vier Männer und zwei Frauen ins Rennen um den vom Publikum herbei geklatschten Sieg schicken konnte. Die allerdings präsentierten ganz unterschiedliche, teilweise nicht alltägliche Texte über Weisheiten, Wahrheiten, Erfahrungen in die fünf Minuten Vorgabe. Dass am Ende mit der aus dem Landkreis Weilheim-Schongau stammenden, in Landsberg bestens bekannten Lotta Emilia eine der beiden auftretenden Frauen gewinnen würde, war bereits bei ihrem ersten vorgetragenen Text abzusehen.

Da ging es um den sprichwörtlichen roten Faden, der ihr verloren ging. Dabei schickte die Slammerin das Publikum in guter Brechtscher Manier schon auch mal in die Irre, wenn sie scheinbar verzweifelt nach diesem kleinen roten Halt suchte. Am Ende, nach ihrem zweiten Text über nicht immer erfüllte Wünsche, konnte Lotta Emilia nicht nur die Siegestrophäe in Form eins Büchergutscheins und gesundem Knabberzeug in Empfang nehmen, sondern auch noch Werbung für den Poetry Slam Workshop für 14- bis 20-Jährige am 27. April machen. Unter ihrer Leitung können die Jugendlichen Texte verfassen, die sie beim U20 Poetry Slam am 8. Mai im Filmpalast Kaufering vortragen können.

Wenn Geruch Erinnerungen an einen lieben Menschen weckt

Die zweite weibliche Poetin des Abends war eine Landsbergerin. Magdalena Nägelsbach erzählte, was viele von uns auch erleben können. Es ist, wie ein Geruch Erinnerungen an liebe Menschen weckt, wie damit Vergangenheit lebendig zu werden scheint. Auch Darryl Kiermeier aus München hatte einen nachdenklichen, meditativen Text über Traurigkeit dabei. Für ihn ist dieses Gefühl unvermeidlich und wichtig im Leben. Dass „Nein“ zu sagen, ebenfalls eine Bereicherung im Leben ist, darüber trug der Leipziger Rainer Holl in der Finalrunde einen Text vor. Holls erster Beitrag war ein entschieden lustigerer. Sein schon lang hinausgeschobener „Brief an F.“ mit vielen Ausflüchten und Abschweifungen stellte sich schlussendlich als Schreiben an das Finanzamt heraus.

Warum hören immer weniger Menschen das „Flussherz“ schlagen und achten auf die uns umgebende, so wichtige Natur, fragte sich Emil Böttcher (Kaufbeuren) im gleichnamigen Text. „Rappen und Slammen sind gleich“, behauptete der Münchner Federico Motta und packte seine Poesie in eine laut und wild vorgetragene Mischung aus Text und Rap. Sein zweiter Text war eher das Gegenteil, sehr persönlich, sehr ruhig referierte Motta über „erste Male.“

Übrigens: Wer sich am Poetry Abend bisher nicht für eine Teilnahme am U20 Workshop mit Lotta Emilia entschieden hat, kann sich auch jetzt noch bei der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Landsberg anmelden.