Großer Andrang beim Informationsabend zur Ruhestandsvorbereitung

Mit rund 130 Interessierten war der Informationsabend „After-Work – Vorbereitung ist die halbe Rente“ ein voller Erfolg. Die Veranstaltung, organisiert von der GesundheitsregionPlus im Landkreis Landsberg am Lech mit der Arbeitsgruppe Seniorengesundheit, bot spannende Vorträge und individuelle Beratungsmöglichkeiten rund um den Übergang in den Ruhestand. Aufgrund der hohen Nachfrage ist eine Fortsetzung dieses Formats bereits in Planung.

Der Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand ist für viele Menschen ein bedeutender Schritt, der sowohl Vorfreude als auch Unsicherheiten mit sich bringt. Um diesen Lebensabschnitt bestmöglich vorzubereiten, erhielten die Besucherinnen und Besucher wertvolle Informationen aus verschiedenen Fachbereichen. Im Fokus standen unter anderem die richtige Einstellung zum Älterwerden, Gesundheitsvorsorge und rechtliche Aspekte wie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten.

Nach einem Sektempfang eröffnete der Abend mit einer Reihe von Impulsvorträgen. Es wurden Wege aufgezeigt, durch eine bewusste Lebensweise die eigene Vitalität zu steigern und Altersbeschwerden vorzubeugen. Im Anschluss boten zahlreiche Informationsstände die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen und individueller Beratung.

Die durchweg positive Resonanz der Teilnehmenden bestätigt den hohen Informationsbedarf zu diesem Thema. „Es freut uns sehr, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde. Die große Beteiligung zeigt, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit dem Ruhestand auseinanderzusetzen“, so Franziska Klügl, die Geschäftsstellenleitung der GesundheitsregionPlus. Angesichts des großen Interesses wird derzeit über eine Wiederholung des Formats nachgedacht.

