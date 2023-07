Großer Andrang beim Süddeutschen Töpfermarkt in Landsberg

Am Lechufer sind an diesem Wochenende Töpfereien, Keramiken und Kunstwerke zu sehen. Der Gewinner des Adam-Vogt-Preises steht fest.

Der Süddeutsche Töpfermarkt hat am Samstag bereits zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Landsberg gelockt. Am ersten Tag der Veranstaltung wurde auch der Adam-Vogt-Preis verliehen. Er geht heuer an einen Keramiker, der mit seinem Werk an ein bekanntes Landsberger Bauwerk erinnert.

Der Adam-Vogt-Preis wird jedes Jahr für einen außergewöhnlichen Kunstgegenstand verliehen. Der Preis ist nach Adam Vogt, einem Kunsttöpfer und Hafner benannt, der im 17. Jahrhundert in Stoffen lebte. Er schuf unter anderem die beiden Prunköfen im Rathaus von Augsburg. Die Jury des Adam-Vogt-Preises setzte sich heuer aus Silvia Dobler (Künstlergilde), Ursula Schaller (Kulturreferentin), Sonia Schätz (Museumsleiterin), Markus Salzinger (Innenstadtreferent), Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Claudia Weißbrodt (Kulturbüro) und Christoph Franke (Regionalverband Bildender Künstler) zusammen.

26 Bilder Keramik und Töpferei: Unsere Bilder vom Süddeutschen Töpfermarkt Foto: Thomas Wunder

Die Wahl fiel heuer auf Andreas Neubert aus Neidenfels. Er hatte sich mit einem Schachspiel (Figuren und Tisch) in Raku-Brenntechnik beworben. Die Turmfiguren ähneln dabei dem Landsberger Mutterturm, was die Entscheidung sicherlich beeinflusst habe, wie Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bei der Preisverleihung sagte. Der Adam-Vogt-Preis ist mit 500 Euro dotiert.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl mit dem Gewinner des Adam-Vogt-Preises 2023, Andreas Neubert. Foto: Thomas Wunder

Der Andrang beim Süddeutschen Töpfermarkt war vor allem am Samstagnachmittag groß. Der Markt findet am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr entlang der St.-Laurent-du-Var-Promenade in Landsberg statt, zwischen Vater Lech an der Karolinenbrücke und den Herkomeranlagen. Rund 40 Handwerkerinnen und Handwerker aus ganz Deutschland und den Nachbarländern präsentieren dabei Töpfereien, Keramiken und Kunstwerke. Das vielfältige Angebot umfasst Unikate, Gefäße, Figuren, Gartenkeramik und Schmuck in verschiedenen Formen, Bemalungen und Glasierungen.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

