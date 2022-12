Großer Andrang beim Weihnachtskonzert des DZG Landsberg

Plus Nach zwei Jahren Pause veranstaltet das DZG wieder ein Weihnachtskonzert in Landsberg. Die Q12 überrascht mit ihrem Musikstück.

Dass die Landsberger Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln beim Weihnachtskonzert des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums gut bis voll besetzt sein würde, war im umgebenden Außenbereich lange vorher ersichtlich. Die Parkflächen rund um das Gotteshaus überfüllt – und immer noch drängten Fahrzeuge durch die kleine Einfahrt, um kurz darauf wieder auszufahren und nach einer anderen Möglichkeit zu suchen. Und die Suche hat sich gelohnt, denn die Schülerinnen und Schüler überzeugten vollends.