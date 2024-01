Landsberg

vor 36 Min.

Großer Schaden: 20-Jähriger sprengt Kaugummiautomaten

Ein Kaugummiautomat wurde in Landsberg gesprengt.

Artikel anhören Shape

Die Polizei konnte den Täter gleich am Tatort in der Holzhauser Straße in Landsberg festnehmen. Die Beute beträgt vier Euro, der Sachschaden liegt bei 600 Euro.

Am Mittwoch haben vier Männer mit vier herkömmlichen Silvesterböllern gegen 1.20 Uhr in der Holzhauser Straße einen Kaugummiautomaten gesprengt. Eine Anwohnerin verständigte die Polizei aufgrund des Knalls. Die Polizei konnte am Tatort einen Täter festnehmen. Er hatte die Beute aus dem Automaten bei sich. Rund vier Euro Bargeld war seine Beute. Dafür entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Mann, der in Landsberg wohnt. Die drei Mittäter sind derzeit bisher nicht bekannt. Das Strafverfahren soll aufgrund von Spuren die Identität der Mittäter klären. Es wird wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und auch Delikten nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt. (AZ)

Themen folgen