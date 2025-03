Großes Interesse an Jobmesse in Landsberg

Auf großes Interesse ist die Jobmesse „Jump into Work – Chancenforum für Pflege und Soziales“ im Landsberger Sportzentrum gestoßen. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Integrationsbeauftragten des Landratsamts, der Koordinationsstelle des Ausbildungsverbunds Pflege Landsberg, der Gesundheitsregion Plus, dem Jobcenter sowie der Bundesagentur für Arbeit.

Die Messe richtete sich laut einer Pressemitteilung gezielt an ausländische Mitbürger im Landkreis Landsberg, die eine berufliche Perspektive im Bereich Pflege und Soziales suchen. Über 200 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen und ihre Bewerbungsunterlagen direkt vorzustellen. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, vor Ort ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen zu lassen.

Die Veranstaltung bot nicht nur eine Plattform zum Austausch, sondern markierte auch einen wichtigen Schritt zur beruflichen Integration, heißt es in der Presseerklärung. Die Organisatoren planen eine Evaluation der Integration in die Berufe sowie Ausbildungen im September, um den langfristigen Erfolg der Messe zu messen.

Aufgrund der positiven Resonanz soll das Konzept fortgeführt und weiterentwickelt werden: So soll am 22. Oktober eine Jobmesse für Hotel und Gewerbe, Einzelhandel, Logistik, Berufskraftfahrer und Personenbeförderung stattfinden und am im Februar 2026 eine Neuauflage der Jobmesse für pflegerische und soziale Berufe. (AZ)