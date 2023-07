Grüne fordern überdachte Abstellplätze für Räder in der Innenstadt

Ein entsprechender Antrag der Grünen wird im Landsberger Stadtrat abgelehnt. Auch einen "Bikehub" im Bereich des Infanterieplatzes wird es nicht geben.

Landsberg soll für Radfahrende attraktiver werden. Darauf zielen auch zwei Anträge der Grünen ab, die nun im Stadtrat behandelt wurden: Die Fraktion schlug - wie schon 2017 - die Errichtung überdachter Abstellplätze in der Innenstadt vor und darüber hinaus einen containerartigen "Bikehub" am Infanterieplatz.

Der Antrag aus dem Jahr 2017 wurde eigentlich angenommen, Ende April dieses Jahres aber wieder aufgehoben. Genauso wie eine Vielzahl weiterer älterer Beschlüsse, die bis dato nicht umgesetzt wurden. In dem jetzt von Grünen-Rat Karl Egger unterzeichneten Schreiben heißt es, dass das Thema aufgrund seiner Dringlichkeit erneut zur Vorlage gebracht werden soll. Konkret fordert die Fraktion in der Innenstadt optisch ansprechende und überdachte Fahrradabstellplätze im öffentlichen Raum und brachte selbst mehrere Standorte ins Spiel, die überprüft werden sollten. Rechtzeitig vor den kommenden Haushaltsberatungen könnte dann darüber entschieden werden.

Am Landsberger Bahnhof könnte es in Zukunft ein Fahrradparkhaus geben

Schnell umsetzbar wäre laut Egger der in dem zweiten Antrag geäußerte Vorschlag. In der Umgebung des Infanterieplatzes schwebt ihm die Errichtung eines mobilen Fahrradcontainers mit Platz für 22 Rädern vor. Einen solchen sogenannten Bikehub hat Egger in Lindau gesehen und der Container könnte auch verschoben werden. Zudem gebe es ein Förderprogramm des Bundes.

Laut Maximilian Tobisch, Referatleiter Stadtplanung und Mobilität, habe sich die Stadt bereits im Rahmen eines Programms für die Förderung eines Fahrradparkhauses am Bahnhof beworben. Dieser Antrag sei auch als förderfähig erachtet, angesichts der vielen Rückmeldungen aber abgelehnt worden. In einer der nächsten Runden werde es daher wohl eine erneute Bewerbung geben. Generell könnte die Verwaltung zum Thema Abstellmöglichkeiten in der Innenstadt ein Maßnahmenbündel mit Kosten und möglichen Standorten vorlegen. Allerdings müsste immer auch die Altstadtsatzung gewahrt bleiben.

Würde ein Container überhaupt in die historische Altstadt passen?

Ein Fahrradcontainer am Infanterieplatz wurde auch von den Rätinnen und Räten vor diesem Hintergrund eher kritisch gesehen. Solche Kästen passten nicht ins Bild der historischen Altstadt, sagte Harry Reitmeir (CSU). Sein Fraktionskollege Christian Hettmer verwies auf den Verkehrsentwicklungsplan und konnte nicht nachvollziehen, dass nun ein separater Antrag komme. Wenn Anträge beschlossen würden, bedeute das, dass diese so schnell wie möglich auch umgesetzt werden müssten.

Ulrike Gömmer (Grüne) betonte, dass sie nach einem Aufenthalt in der Innenstadt ihr Rad gerne trocken vorfinde. Zur möglichen Optik der Abstellplätze sagte sie, dass es auch Bushaltestellen mit transparenten Dächern gebe. Beide Anträge wurden letztlich abgelehnt (10:12 und 7:15 Stimmen).