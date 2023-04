Grünen-Stadtrat Ludwig Hartmann legt sein Mandat nieder

Der Landsberger Ludwig Hartmann ist momentan als Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat der Grünen eingespannt. Sein Nachfolger im Stadtrat steht bereits fest.

Der Landsberger Grünen-Politiker Ludwig Hartmann legt sein Stadtratsmandat nieder. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. "Aufgrund der aktuellen Doppelbelastung als Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat der Grünen in der Landtagswahl kann ich meinen Verpflichtungen im Stadtrat nicht mehr in dem Maße nachkommen, wie ich es selbst für richtig und wichtig halte", so Hartmann.

Als Familienvater und Familienmensch wolle er zudem trotz seiner vielfältigen beruflichen Verpflichtungen auch noch Zeit für seine vier Kinder finden. "Da lässt sich die Arbeit im Stadtrat derzeit leider nicht mehr damit vereinbaren", sagt Ludwig Hartmann. Der 44-Jährige gehörte dem Gremium seit dem Jahr 2002 an, von 2005 bis 2014 war er Vorsitzender der Grünen-Stadtratsfraktion. Seit 2008 ist er für seine Partei Mitglied des Bayerischen Landtags und seit 2013 Fraktionsvorsitzender.

Roger Mandl folgt auf Ludwig Hartmann im Landsberger Stadtrat

Zu seiner Zeit im Stadtrat sagt Hartmann: "Dieses Ehrenamt hat mir immer sehr viel bedeutet und die Themen, die ich auf kommunaler Ebene begleitet habe, wie der Umbau unserer Stadtwerke hin zu einem zukunftsfähigen Energieversorgungsunternehmen oder die Neugestaltung unseres Inselbades, werden mich sicherlich weiter begleiten und machen den Abschied für mich alles andere als leicht." Sich für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger seiner Heimatstadt zu engagieren, sei ihm auch nach seiner Amtsniederlegung wichtig.

Mit Roger Mandl habe er einen motivierten Nachrücker. "Er wird sich ebenso engagiert für unsere schöne Stadt und unsere grünen Ziele einsetzen, wie ich dies seit meiner Zeit im Jugendbeirat der Stadt getan habe", so Hartmann. Mandl selbst freut sich auf seine Aufgabe im Stadtrat. „Es ehrt mich, für Ludwig, Landsberger Urgrüner und Gesicht der Grünen in Bayern, in den Landsberger Stadtrat nachrücken zu dürfen. Ich freue mich darauf, mich engagiert für unsere schöne Stadt und grüne Ziele einzusetzen. Eine lebenswerte Zukunft für alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mitzugestalten ist ein Auftrag, den ich gerne annehme.“

