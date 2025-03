Günther Strehle feiert 20-jähriges Bestehen am Landsberger Immobilienmarkt

Über 2000 Immobilien im Wert von insgesamt fast 600 Millionen Euro vermittelt – das ist die Erfolgsbilanz der 20-jährigen Maklertätigkeit von Günther Strehle und seinem Team für die Wüstenrot Immobilien GmbH in Landsberg am Lech. Aus der Zusammenarbeit mit der Wüstenrot-Bausparkasse am Ort resultieren im gleichen Zeitraum Abschlüsse, vor allem in den Bereichen Bausparen und Finanzieren, in Höhe von weiteren 150 Millionen Euro.

Günther Strehle startete im Januar 2005 – nach dem Ende seiner Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr – als selbstständiger Immobilienmakler mit Sitz in Landsberg bei der Wüstenrot Immobilien GmbH (WI), dem bundesweit tätigen Maklerunternehmen der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe. Schon das erste Jahr war ein großer Erfolg für den Newcomer: Beim bundesweiten Maklerranking der WI nach Vermittlungsumsätzen belegte er aus dem Stand Platz 2. Ab 2006 war das Maklerteam Landsberg bis 2024 neunzehnmal ununterbrochen die Nummer 1 im bundesweiten WI-Umsatzranking.

Das anfängliche Einmann-Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre zu einem familiär geprägten Team aus hoch qualifizierten Immobilienmaklerinnen und -maklern mit Günther Strehle, seiner Tochter Theresa Büchl Carreres, seinem Sohn Timo Strehle sowie engagierten Assistentinnen, Assistenten und Bürokräften entwickelt. Zusammen bieten sie hohe Beratungsqualität, professionelle Dienstleistungen und eine schnelle und reibungslose Kommunikation. Angebotsschwerpunkt sind Wohnimmobilien.

„Günther Strehle verfügt über hochkarätige Eigenschaften für die anspruchsvolle Maklertätigkeit. Verkürzt kann man es mit Leidenschaft, Engagement, Empathie im Umgang mit den Kundinnen und Kunden sowie mit hoher Fachkompetenz auf einen Nenner bringen. Dazu zählen DEKRA-zertifizierte Gutachterausbildungen für die Immobilienbewertung und Fachmaklerausbildungen für Erbschaftsimmobilien des Europäischen Bildungszentrums der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ) in Bochum“, sagt Jochen Dörner, Geschäftsführer der WI. Sein Dank gelte Günther Strehle und dem gesamten Team für beste Zusammenarbeit und große Erfolge.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.