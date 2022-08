Landsberg

vor 1 Min.

Gut in Form: Schreinerinnung Landsberg stellt Gesellenstücke aus

Bei der Ausstellung der Schreinerinnung Landsberg in den Beruflichen Schulen erläuterte Lukas Heugel (Mitte) sein mit dem zweiten Preis ausgezeichnetes Gesellenstück „Board4Boards“.

Plus Bei einer Ausstellung in den Beruflichen Schulen in Landsberg zeigen Schreinerinnen und Schreiner ihre Gesellenstücke. Ein besonderer Esstisch ist der Besuchermagnet.

Von Romi Löbhard

Das Handwerk hat allgemein Probleme, genügend Nachwuchs zu generieren, Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die sich eine Lehre in einem Handwerksbetrieb vorstellen. Bei den Schreinern im Landkreis Landsberg läuft es noch ganz gut, den Nachweis erbrachten die Zahl der Gesellenstücke, die von der Schreinerinnung in den Beruflichen Schulen ausgestellt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen