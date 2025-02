Gut vorbereitet in die fünfte Jahreszeit

Nach den eher leisen, ernsten Tönen vom Sommerkonzert haben sich die Chorsänger nun auf die fünfte Jahreszeit eingestimmt. Seit dem Herbst bereitet sich die „Stimme aus Weil“ schon auf das Faschingskonzert vor. Jeden Donnerstag wurde und wird fleißig geübt. Kurz vor dem Endspurt, trafen sich die aktiven Mitglieder zu einer intensiven Übungseinheit: Dem Probenwochenende. Auf ging‘s also nach Reimlingen.

Ob IM WAGEN VOR ihnen tatsächlich EIN JUNGES MÄDCHEN fuhr war nebensächlich - allerdings nicht die pünktliche Ankunft am Freitag um 17 Uhr zum Check-in und dem ersten gemeinsamen - sehr leckeren - Abendessen. Direkt im Anschluss startete die erste mehrstündige Übungseinheit, der noch vier weitere folgen sollten. Für die Chormitglieder und die Dirigentin Cornelia Utz bedeutete dies einerseits zwar harte Arbeit, aber auch großes Vergnügen - beim Üben der spannenden, lustigen und überraschenden Stücke wurde auch viel gelacht. Die gute Stimmung behielten die Sänger auch außerhalb der Proben und genossen die gemeinsame Zeit in dem wunderschönen Gebäude des Tagungshauses der Kolping-Gruppe. Das freundliche Personal verwöhnte kulinarisch zwar nicht mit INSALATA ITALIANA, aber mit einer großen Auswahl an regionalen Speisen. Trotz der eisigen Temperaturen wurden die Pausen zu Spaziergängen in der beeindruckenden Landschaft des Nördlinger Ries genutzt. An den beiden Abenden traf man sich noch zu einem Gläschen Wein oder TEQUILA SAMBA zum RENDEVOUS im Probenraum.

Nun freuen sich die Sänger auf ein hoffentlich zahlreiches Publikum, dem sie die Stücke präsentieren dürfen. Dem aufmerksamen Leser wurde schon ein kleiner Einblick in das Programm gewährt. Das Faschingskonzert von Vox Villae findet am 20. Februar in der Lechsporthalle Landsberg statt, Beginn 19.19 Uhr.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.