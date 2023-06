Gute Noten für den Wirtschaftsstandort Landsberg

Die IHK führt eine Umfrage bei Betrieben im Landkreis Landsberg durch. Die Unternehmen üben auch Kritik.

Die Betriebe im Landkreis Landsberg sind in der Summe mit ihrem Standort zufrieden. In der zum vierten Mal durchgeführten Standortumfrage der IHK für München und Oberbayern erhält der Landkreis erneut die Gesamtnote 1,9. 85 Prozent der Unternehmen bewerten den Wirtschaftsstandort in der Umfrage mit „sehr gut“ oder „gut“.

Während jedoch 2019 rund 93 Prozent den Landkreis als Standort wiedergewählt hätten, sind es aktuell 85 Prozent. Deutlich mehr als ein Viertel der Betriebe (29 Prozent) gibt zudem an, dass Mängel wie fehlende Fachkräfte oder hohe Standortkosten, aber auch die anhaltenden Krisen ihr Wachstum bremsen. Das ist ein Zuwachs um acht Prozentpunkte gegenüber 2019.

Kritik: Es gibt zu wenig alternative Mobilitätsformen in Landsberg

Besonders zufrieden zeigen sich die Unternehmen mit der Anbindung an das regionale und das Fernstraßennetz sowie die noch gute Energieversorgung. Die schlechtesten Noten gab es für das Angebot von alternativen Mobilitätsformen wie Sharing-Modelle sowie für die Anbindung an den Schienengüter- und Luftverkehr.

Handlungsbedarf sehen die Betriebe beim Bürokratieabbau und in einer unternehmerfreundlicheren Verwaltung. "Aber auch bei der Verfügbarkeit von Fachkräften und bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau der erneuerbaren Energien und der ihnen zugrunde liegenden Netzinfrastruktur“, sagt Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg. Der Landkreis bleibe im Mix aller Faktoren aber ein attraktiver Standort.

.„Nachdenklich muss uns aber stimmen, dass in den kommenden drei Jahren nur noch 14,5 Prozent der Befragten umfangreich erweitern und investieren wollen. 2019 waren es 29 Prozent“, so Häckl. An der IHK-Standortumfrage zu 48 Standortfaktoren von Straßeninfrastruktur bis Freizeitangebot nahmen aus dem Landkreis rund 171 Unternehmen teil. (AZ)

