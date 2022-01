Landsberg: Die Zivilcourage afghanischer Künstler würdigen

Plus Wer sich in Afghanistan für die Zivilgesellschaft engagiert, lebt gefährlich. Es ist wichtig, diesen Menschen zu helfen, schreibt LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Es ist schrecklich, was Faieqa Sultani und Ali Reza Haidary erlebt haben, und doch gehörte und gehört es immer noch zum Alltag vieler Afghanen, dass sie nie sicher sein können, ob im nächsten Moment neben ihnen nicht ein Sprengsatz explodiert.