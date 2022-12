Gymnasiasten sorgen für feierliches Weihnachtskonzert

Nach drei Jahren Pause findet das Weihnachtskonzert des IKG Landsberg wieder statt. Zwei abwechslungsreiche Abende in der Heilig-Kreuz-Kirche.

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“ hieß es an zwei Tagen in der Landsberger Heilig-Kreuz-Kirche: Nach drei Jahren coronabedingter Pause standen die Tore der Kirche endlich wieder für das traditionelle Weihnachtskonzert des Ignaz-Kögler-Gymnasiums (IKG) offen. Für die ganze Unterstufe eine Premiere, und nicht nur die jungen Musiker hatten den Termin schon lange herbeigesehnt: Auch die „Großen“ und die Musiklehrkräfte freuten sich sehr darüber, in der adventlich-feierlichen Atmosphäre des Kirchenbaus musizieren zu dürfen, und das Publikum strömte in Scharen herbei.

Nach den einführenden Worten der stellvertretenden Schulleiterin Julia Garbe und der Mitarbeiterin in der Schulleitung Carolin Völk eröffnete das Vororchester unter der Leitung von Kathrin Elstner das Konzert mit „A Mini Christmas Medley“. Es versetzte schon mit den ersten Tönen die Zuhörer in Weihnachtsstimmung. Tobias Eglhofer hatte mit dem Kleinen Chor den „Candlelight Canon“ und das Lied „Ein Stern“ einstudiert, und die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe zeigten ihr Können in den mehrstimmig gesetzten Liedern.

Der Große Chor mit über 70 Mitgliedern erfüllte nicht nur den Bereich vor dem Altar, sondern auch die Kirche mit seinem warmen, runden Klang. Neben „Carminalia“ von Jean Sibelius bildete die Uraufführung des Stücks „Christmas Bells“ von Yannik Helm, das eigens für diesen Anlass komponiert worden war, den Höhepunkt im Programm des Großen Chores.

Weihnachtskonzert des IKG Landsberg: Die Big Band bringt Swing in die Kirche

Das Orchester des IKG unter der Leitung von Martin Heller präsentierte nach der zu Herzen gehenden Melodie von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (aus dem gleichnamigen Film) als Höhepunkt seines Programms den ersten Satz aus Joseph Haydns Sinfonie Nr. 56. Im Anschluss daran brachte die Big Band der Schule, ebenfalls mit Heller am Taktstock, den Swing in die ehrwürdige Kirche, und der ein oder andere Fuß begann bei den Melodien von „Santa Claus is coming to town“ oder „Frosty the Snowman“ mit zu wippen. Zum krönenden Abschluss des gelungenen Konzertabends versammelten sich alle Ensembles vor dem Altarraum zum festlichen „Macht hoch die Tür“, und das Publikum stimmte sangeskräftig mit ein. (AZ)

