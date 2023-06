Landsberg

Haben die Zivilschutzräume im Landsberger Schlossberg eine Zukunft?

In der Zivilschutzanlage im Landsberger Schlossberg hängen zahlreiche Grubenlampen für den Notfall.

Plus In Zeiten des Ukraine-Kriegs wird wieder über Schutzräume diskutiert. Wie sich die Situation in Landsberg darstellt.

Ein Hochwasser, ein Blackout oder ein militärischer Angriff. Szenarien, über die zuletzt immer häufiger gesprochen wurde. Doch wie ist die Stadt Landsberg darauf vorbereitet? Eine Frage, die sich zuletzt beim Rundgang durch die Zivilschutzanlage in der Schlossberggarage in Landsberg stellte. Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, hat die Fragen unserer Redaktion beantwortet und befürwortet den Erhalt der Schutzräume im Schlossberg. Denn längst gibt es auch andere Pläne für deren künftige Nutzung.

Zivilschutzräume im Landsberger Schlossberg fielen an die Stadt

Da die Bundesregierung keine Bedrohungslage mehr sah, gab sie im Jahr 2007 die öffentlichen Schutzräume auf und überließ es den jeweiligen Kommunen oder Eigentümern, wie diese künftig genutzt werden sollen. In Landsberg war das 2010 der Fall. Die Stadt entschied sich damals, die Zivilschutzräume im Schlossberg zu erhalten. Bei jährlichen Wartungskosten um die 5000 Euro sei das auch finanziell darstellbar gewesen, sagt Ernst Müller. Der Landkreis fällte eine andere Entscheidung: Die als Schutzraum ausgelegte Tiefgarage unter dem Landratsamt dient seit der Entwidmung durch den Bund nur noch als normale Tiefgarage. Allerdings gibt es im Keller des Landratsamts einen Raum, in dem die Schaltzentrale für den Katastrophenfall sitzt. Einen weiteren, deutlich kleineren, Schutzraum für etwa 80 Menschen gibt es laut Landratsamt in Schondorf.

