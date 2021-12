Landsberg

12:03 Uhr

Landsberg: Nach Hacker-Angriff - Iwis kämpft noch immer mit den Folgen

Plus Hacker greifen die Münchner Firma Iwis Ketten an - auch der Standort in Landsberg ist massiv betroffen. Wie es in dem Unternehmen nun weitergeht.

Von Dominik Stenzel

In der vergangenen Woche ist die Münchner Firma Iwis Ketten von Hackern angegriffen worden (LT berichtete). In Landsberg liefen nur noch vier Montagelinien - für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland meldete das Unternehmen Kurzarbeit an. Nun gibt es ein Update zur aktuellen Situation.

