Hackerangriff legt Parkbetriebssystem der Stadtwerke Landsberg lahm

Aktuell kann auf den Parkplätzen der Stadtwerke Landsberg umsonst geparkt werden. Der Grund ist ein Hackerangriff.

Der Dienstleister für das Parkbetriebssystem der Stadtwerke-Parkgaragen (Lechgarage, Schloßberggarage und Waitzinger Wiese) wurde Opfer eines schwerwiegenden Hacker-Angriffs. Das geben die Stadtwerke Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Als Ergebnis dieser Cyberattacke ist das Kommunalunternehmen derzeit nicht in der Lage, Parkgebühren zu berechnen und Schranken in den genannten Parkmöglichkeiten ordnungsgemäß zu steuern. "Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden informieren, dass der Parkbetrieb in den betroffenen Garagen vorübergehend kostenlos ist, da die Schranken derzeit geöffnet sind. Wir entschuldigen uns aufrichtig für eventuelle Unklarheiten, die dadurch entstehen können", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Dienstleister arbeitet demnach mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben und den Service des Parkbetriebssystems wiederherzustellen. Der Dienst wird so bald wie möglich wieder in vollem Umfang zur Verfügung gestellt. "Wir werden unsere Kundinnen und Kunden unverzüglich benachrichtigen, sobald der normale Betrieb wieder aufgenommen wird und Parkgebühren wieder fällig werden. Wir danken für das Verständnis in dieser Situation", so die Stadtwerke Landsberg. (AZ)

