Seile waren früher stark nachgefragt. In Landsberg wurden sie in der Seilerei Daschner im Vorderen Anger 214 gefertigt und im Laden zusammen mit anderen Waren verkauft. Nachfahre Franz Daschner, Stadtrat in Landsberg, erinnert sich im Rahmen unserer Häuserserie an die Arbeiten in den Werkstätten und seine Kindheit im Vorderen Anger.

