Haftstrafe wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und mehr

Ein junger Mann aus dem Landkreis Landsberg wird während der Bewährung wieder auffällig. Deswegen steht er in Landsberg vor Gericht.

Weil er sich wiederholt strafbar gemacht hat, einen Mann und dessen neunjährigen Sohn beleidigt hat und zudem einer 23-jährigen Bekannten mit beiden Händen über der Kleidung ans Gesäß fasste und dabei, um sich sexuell zu erregen, heftig zupackte, muss ein 24-Jähriger aus dem Landkreis nun ins Gefängnis. Das ist das Urteil nach einer Verhandlung am Amtsgericht in Landsberg.

Der Angeklagte und die Geschädigte waren miteinander bekannt und hatten sich lange nicht gesehen, als sich ihre Wege im Januar vor den Räumlichkeiten einer Diskothek in Kaufering kreuzten. Nach der Wahrnehmung des 24-Jährigen war die Begrüßung dabei so herzlich ausgefallen, dass er daraus den Schluss zog, es „könne zwischen ihnen was laufen“, wie es im Urteil festgehalten wurde. Als die 23-Jährige jedoch auf ihren nur wenige Meter entfernt stehenden Freund hinwies, erklärte der Angeklagte ihr in derben Worten, dann solle sie mal gehen. Später, als sie gerade allein war, sei er nochmals auf sie zugekommen und habe ihr einen obszönen Antrag gemacht.

Entschuldigungsbrief geschrieben und um Täter-Opfer-Ausgleich bemüht

Er könne sich nicht erklären, wie es dazu kommen konnte, erklärte der Angeklagte nun vor Gericht. Der Alkohol habe eine Rolle gespielt, vielleicht auch sein von der Geschädigten abgewiesenes Interesse. Er habe ihr einen Entschuldigungsbrief geschrieben und sich um einen Täter-Opfer-Ausgleich bemüht. Die Zeugin nahm die Entschuldigung an und man einigte sich auf eine Wiedergutmachungszahlung von 250 Euro. Die Geschädigte, die sich nach dem Vorfall ihrer Aussage zufolge schrecklich gefühlt hatte und in Tränen ausgebrochen war, erklärte auf Befragen von Amtsrichterin Katrin Prechtel, „mit 250 Euro bin ich zufrieden“. Sie nahm ihre Strafanzeige deswegen zurück, sodass der Angeklagte insoweit nur noch wegen der sexuellen Belästigung belangt werden konnte.

Allerdings hatte das Gericht über einen weiteren Vorfall vom Dezember 2022 mit Beteiligung des Angeklagten zu entscheiden. Der 24-Jährige wartete auf einem Parkplatz, auf dem sich ein Döner-Stand befand, mit laufendem Motor auf sein bestelltes Essen und lehnte es rüde ab, den Motor abzustellen. Ein Zeuge, der mit seinem neunjährigen Sohn ebenfalls wartete, hatte ihn darum gebeten, da ihn die Abgase störten. Innerhalb eines dann folgenden Wortgefechtes beleidigte der Angeklagte den Zeugen im Hinblick auf seinen Sohn. Zwischen den Prozessbeteiligten wurde kurz diskutiert, ob hier nicht sogar das Kind das Opfer der Beleidigung war. Der Angeklagte entschuldigte sich aber noch vor der Anklageerhebung bei dem Mann. Auch hier kam es zu einer Diskussion über einen Täter-Opfer-Ausgleich und der Geschädigte stellte eine Summe von 2000 Euro in den Raum. Es kam aber zu keiner Einigung.

Die Richterin schließt eine positive Sozialprognose aus

Richterin Prechtel hatte schon zu Beginn der Verhandlung klargestellt, dass das eigentliche Problem nicht die Taten seien, sondern die einschlägigen Vorstrafen, darunter vor allem zwei Bewährungsstrafen. Bei der letzten sei der Angeklagte eindringlich darauf hingewiesen worden, dass eine erneute Bewährung ausgeschlossen sei. „Und Sie begehen drei Straftaten, also müssen wir Ihnen zeigen, dass es so nicht mehr weitergeht“. Dieses Verhalten schließe eine positive Sozialprognose aus.

Rechtsanwältin Anne Becker aus Landsberg verwies als Verteidigerin vergeblich auf die ehrlich gemeinte Entschuldigung, dass die Vorgänge nicht so gravierend seien und ihr Mandant nicht am laufenden Band Straftaten begehe, sondern die letzte aus dem Jahr 2020 stamme, was zeige, wie sehr er sich bemüht habe, sodass man es doch noch einmal mit einer empfindlichen Geldstrafe versuchen könnte. Für sechs Monate insgesamt muss der Mann nun wegen der Beleidigung an dem Döner-Stand und der sexuellen Belästigung ins Gefängnis. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.