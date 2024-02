Landsberg

Hailix Blechle präsentiert ein mitreißendes Faschingskonzert

Beim Faschingskonzert der Blechformation Hailix Blechle mit Dirigent Hans-Günter Schwanzer ging es auf der Bühne in Landsberg bunt zu.

Plus Die bunt gemischte Blechformation Hailix Blechle bietet beim Faschingskonzert in Landsbergs Stadttheater ein ebenso buntes Programm. Das Publikum wird von Anfang an mitgenommen.

Wenn die Bühne im Landsberger Stadttheater schier überquillt vor prall gefüllten Luftballons, wenn der Theatersaal inklusive aller Ränge als ausverkauft gilt, dann ist Start in den Faschingsendspurt mit der kultigen Landsberger Blechformation Hailix Blechle. Deren charismatischer Chef ist Hans-Günter Schwanzer, der das Faschingskonzert vor 25 Jahren initiierte und seither – mit Ausnahme der Pandemie-Zeit – Jahr für Jahr für ein volles Haus sorgt. Er hat mit der geschlechts- und altersmäßig bunt gemischten Truppe auch für 2024 ein Programm erarbeitet, das die Besucherinnen und Besucher von Beginn an mitnahm und begeisterte.

Natürlich waren es lauter „Lieblingsstücke“ des Dirigenten. „Ich wähle sie ja auch aus“, meinte Schwanzer dazu fröhlich. Auffällig heuer: Es zog sich zuweilen ein Hauch von musikalischer Sentimentalität durch den Abend. Zusätzlich durften etliche der in den Reihen des Ensembles Musizierenden ihre Qualität am Instrument beweisen. Start war ein Medley aus Rock- und Pop-Klassikern wie „Mambo No.“ 5 oder „Rock‘n‘Roll Music“, das das Publikum auf Temperatur brachte.

