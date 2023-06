Halgeir Schiager eröffnet den Landsberger Orgelsommer

Ein letztes Mal steht die Konzertreihe unter der künstlerischen Leitung von Johannes Skudlik. Neu ist heuer der hohe Anteil an Solistinnen.

Ein kraftvoll aufsteigender Akkord in strahlendem Dur – erhebend und feierlich eröffnete Halgeir Schiager mit Johann Gottlob Schneiders Allegro con spirito aus „Zwölf leichte Orgelstücke“ den 38. „Landsberger Orgelsommer“, den zugleich letzten unter der künstlerischen Leitung des langjährigen Kantors an der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Johannes Skudlik.

Im Jahr 2003 konnte Johannes Skudlik am Spieltisch „seiner“ Schmid-Orgel Platz nehmen und damit beginnen, Landsberg als internationale Orgelstadt ersten Ranges zu etablieren. Der unter anderem von ihm initiierte Orgelwettbewerb musste in seiner zweiten Auflage, aus der der neue Kantor Winfried Lichtscheidel als Gewinner hervorging, im August 2007 allerdings in einer innen bereits eingerüsteten Kirche stattfinden. Die unmittelbar darauf beginnenden Sicherungsmaßnahmen setzten eine Zäsur. Die Orgel wurde abgebaut, eingelagert und konnte erst zwei Jahre später wieder in den Luidl-Prospekt eingesetzt und dann neu intoniert werden.

„Ein Riesenaufwand“, erinnert sich Sabine Skudlik von Orpheus-LL, dem Veranstalter des Landsberger Orgelsommers, und bedauert ein wenig: „ohne diese, freilich notwendige, Unterbrechung hätte es nun zum Abschied ein Jubiläum gegeben.“ Ein kleiner Schönheitsfehler in der Statistik, der sich angesichts einer beeindruckenden Bilanz Dutzender herausragender Konzerte mit einem dichten Aufgebot an Stars der Orgel durchaus verschmerzen lässt. Die Liste der zu nennenden Namen ist lang, Wayne Marshall, einer der „Sommer-Gäste“ in diesem Jahr, gehört dazu, ein anderer: der zuletzt begeisternde russische Orgelsolist Daniel Zaretzky. Zugpferd für alle war und ist die in ihrer heutigen Form so „vollständige“ Schmid-Orgel „in Verbindung“, wie Skudlik-Nachfolger Kantor Winfried Lichtscheidel anmerkt, „mit der großartigen Akustik der kathedralischen Stadtpfarrkirche“.

Halgeir Schiager reizt die klanglichen Möglichkeiten der Landsberger Orgel aus

Dies machte sich jetzt auch Halgeir Schiager zunutze: mit einem Programm, das die klanglichen Möglichkeiten des Instruments voll ausreizte und zugleich etwas seltener gelesene Seiten der europäischen Orgelliteratur aufschlug. Neben dem zu seiner Zeit sehr einflussreichen Johann Gottlob Schneider und seinem heute kaum noch bekannten Schüler Gustav Merkel, deren Schaffen ins 19. Jahrhundert fiel, waren dies der große Erneuerer der Orgelmusik Olivier Messiaen und Schiagers erst vor wenigen Jahren verstorbener Landsmann, der Norweger Leif Solberg.

Insbesondere Messiaens Komposition Nr. 5 aus „Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité“ bot ein Hörerlebnis von enormer Komplexität; ein dichtes Werk, schöpfend aus einem reichen Fundus klanglicher Mittel und rhythmischer Strukturen, fußend in einem profunden theoretischen Unterbau und gleichzeitig durchdrungen von tiefer Religiosität und Spiritualität. Anerkennender Applaus für ein Programm, das mit zahlreichen, auch Bach’schen, Choralverarbeitungen an die Tradition anknüpfte, es sich aber auch zur Aufgabe machte, den „neuen Neuerern“ der Kirchenmusik Gehör zu verschaffen.

Fünf Frauen haben ihr Mitwirken bereits zugesagt

Eine gleichwohl bemerkenswerte und begrüßenswerte Wendung wird es in der 38. Saison außerdem geben: Der Orgelsommer wird weiblich. Lange schon angefragt und nun zugesagt haben ihr Gastspiel in Landsberg Keiko Inoue, Sarah Kim, Agata Lichtscheidel, Giulia Biagetti sowie die Landsberger Organistin Marianne Lösch. Die gute Nachricht für alle Freundinnen und Freunde der Veranstaltung ist, es wird einen „39. Landsberger Orgelsommer 2024“ geben. Die künstlerische Leitung übernimmt dann Winfried Lichtscheidel.

Nächster Solist im Landsberger Orgelsommer ist Jean-Pierre Lecaudey, Titularorganist in Saint-Rémy-de-Provence und Leiter des dortigen Festivals „Organa“. Das Konzert am Samstag, 24. Juni, beginnt um 11.15 Uhr.