Handbremse nicht angezogen: Pkw rollt gegen anderes Fahrzeug

Am Freitag um 16:51 Uhr hat ein Mann seinen Pkw an der Spöttinger Straße in Landsberg auf einem Grundstück geparkt. Er vergaß laut Polizei, die Handbremse anzuziehen und einen Gang einzulegen, sodass der Pkw wegrollte.

Nach etwa zehn Metern kollidierte das Auto mit einem am Straßenrand abgestellten Pkw. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. (AZ)