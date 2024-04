Landsberg

06:01 Uhr

Handel mit Schrottautos: Geringere Bewährungsstrafe für Kaufmann

Plus Nach einem Einspruch gegen das Landsberger Urteil, verhängt das Landgericht Augsburg eine mildere Strafe. Der Fahrzeughändler kann sein Geschäft damit weiter führen.

Von Michael Siegel

Aufatmen bei einem Kaufmann, der im Landkreis einen Kfz-Handel betreibt. Nachdem der Mann im Jahr 2021 vom Amtsgericht in Landsberg wegen einer Betrugsmasche mit Unfallfahrzeugen zu einer Bewährungs-Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden war, reduzierte das Landgericht Augsburg die Strafe nach einem Einspruch des 38-Jährigen auf elf Monate. Ein entscheidender Unterschied für den Angeklagten – kann er somit doch sein Unternehmen mit knapp 40 Mitarbeitern als Geschäftsführer weiter betreiben.

Es gibt nicht wenige Berufe und Positionen, bei denen es auf eine im Bundeszentralregister nachweisliche Zuverlässigkeit ankommt. Und so erklärte der Angeklagte mit seinem Verteidiger Gerhard Strate der Vorsitzenden Richterin Katja Baues, er brauche eine Strafe von unter einem Jahr. Deswegen beschränkte er seinen Einspruch gegen das Landsberger Urteil auf die Rechtsfolgen. Der Angeklagte akzeptierte also die Verurteilung und bat lediglich um eine Überprüfung des Strafmaßes. Bei einer Verurteilung von mehr als zwölf Monaten müsste er, so wurde es in dem Verfahren festgestellt, seine Funktion als Geschäftsführer des Kfz-Handels aufgeben und er wäre für fünf Jahre für derartige Positionen gesperrt. Für das Unternehmen des 38-Jährigen, das er vor Jahren von seinem Vater übernommen hatte, würde das möglicherweise das Aus bedeuten, verbunden mit dem Verlust der Arbeitsplätze.

