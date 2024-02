Landsberg

Handwerker-Empfang: Große Ehre für Ernst Höss

Plus Im Landsberger Landratsamt stehen Ehrungen im Mittelpunkt. Auch die aktuellen Protestaktionen sind ein Thema der Veranstaltung.

Er war viele Jahre Lang Kreishandwerksmeister, hat Aktionen initiiert, die auch heute noch Bestand haben: Beim Handwerker-Empfang im Sitzungssaal des Landratsamts Landsberg wurde Ernst Höss der Titel „Ehrenkreishandwerksmeister“ verliehen. Die Überraschung war Höss und Gattin Ingrid anzusehen, als sie am Ende der Veranstaltung für die Auszeichnung nach vorn gebeten wurden.

Ernst Höss wurde gelobt als ein Macher mit Elan und Visionen, ein Vorbild für alle. Gstanzlsängerin Gaby Frey feierte das Ehepaar Höss mit Hexengeige und frechen Versen. Ingo Lehmann, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Landsberg, richtete sehr persönliche Worte an den Geehrten und hob vorrangig die soziale Seite des Friseurmeisters hervor. So habe Höss nicht nur 40 Jahre lang Lehrlinge ausgebildet, sondern sich auch immer wieder um Menschen oder Familien mit Schwierigkeiten oder in schwierigen Lebenslagen gekümmert. „Ernst Höss ist ein Handwerker mit Herz.“

