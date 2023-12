Handwerker zeigen Herz und erfreuen Kinder

Der Verein aus dem Landkreis Landsberg organisiert eine Fahrt in den Europapark. Mädchen und Buben haben dort viel Spaß.

Auch dieses Jahr starteten die Handwerker mit Herz unter der Leitung von Vorsitzendem Karlheinz Dittler wieder in den Europapark nach Rust. Mit dabei waren Kinder und Jugendliche sowie deren engagierte Betreuerinnen und Betreuer aus dem Kinderheim St. Alban in Dießen und der Lebenshilfe Landsberg. Der Ausflug wird seit vielen Jahren vom Vorstand, freiwilligen Helfern, Sponsoren und der Kreishandwerkerschaft Landsberg organisiert und durchgeführt.

Die Fahrt nach Rust ist ein Höhepunkt für alle Beteiligten und ganz besonders für die Kinder und Jugendlichen aus den Einrichtungen, die die Attraktionen im Europapark in vollen Zügen auskosteten, heißt es in einer Pressemeldung. Nicht nur die große Achterbahn Silver Star war ein Muss für die Jugendlichen, sondern auch Jim Knopfs die Reise durch Lummerland. Die Mädchen und Buben genossen eine Begegnung mit der Euro-Maus und eine Runde Eis. Sie waren nicht zu bremsen, eroberten die Tiroler Wildwasserbahn und sorgten dabei für die notwendige Abkühlung, bevor es wieder hoch hinaus in die Euro-Mir ging.

Dank der Aktion Handwerk mit Herz durften Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Landsberg einen Tag im Freizeitpark in Rust verbringen. Foto: Karlheinz Dittler

Die Übernachtung in Blockhütten und Tipis im Western-Dorf in Rust mit stilechten Saloon, Lagerfeuerstelle und gemütlichen Sitzgelegenheiten bot viel Spaß, Spiel, Begegnungen und gute Gespräch. So rückten alle Sorgen und Probleme wenigstens für diese drei Tage in den Hintergrund. Bevor alle Kinder wieder in ihre Einrichtungen gefahren wurden, gab es noch ein Abschlussessen in der Kletterei in Kaufering. Kreishandwerksmeister Markus Wasserle spendierte zum Abschied noch eine Runde Eis.

Die Handwerker mit Herz, die für eine Rundumversorgung sorgten, möchten sich auf diesem Weg bei allen Sponsoren bedanken, die das ganze Jahr über ein Herz und Spenden für den Verein übrig haben und solche Erlebnisse für Kinder und Jugendliche ermöglichen. Wer den Verein und damit Mädchen und Buben aus dem Landkreis Landsberg unterstützen möchte, kann dies über folgendes Spendenkonto tun: Handwerk mit Herz e. V., VR Bank Landsberg-Ammersee eG, IBAN DE64 7009 1600 0000 8228 41. (AZ)

