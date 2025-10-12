Icon Menü
Handy im Park abhanden gekommen

In der Ahornallee wurde einem Teenager das Mobiltelefon gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
    Ein Mädchen hat ihr Handy in einem Park in Landsberg liegen gelassen.
    Ein Mädchen hat ihr Handy in einem Park in Landsberg liegen gelassen. Foto: dpa (Symbolbild)

    DIe PI Landsberg sucht nach Zeugen: Eine 14-Jährige befand sich mit Freunden in der Parkanlage am Spielplatz der Ahornallee in Landsberg. Sie ließ ihr Mobiltelefon iPhone 11 versehentlich dort liegen. Als sie nach kurzer Zeit zurück zum Spielplatz kam, war das Mobiltelefon verschwunden. Der Beuteschaden betrage rund 100 Euro. Ermittlungen wegen Unterschlagung wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08191 9320, zu melden. (AZ)

