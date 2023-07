Landsberg

vor 18 Min.

Hans Dietrich, der Maler aus der Limonigasse

Plus Hans Dietrich zeigt zum Ruethenfest seine Stadtansichten und einiges mehr in der Säulenhalle. Eine fast familiäre Atmosphäre.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Wie fast immer, wenn Hans Dietrich ruft, strömen viele Menschen in die Säulenhalle zu seinerVernissage. Das geschieht seit 2011 zu einem besonderen Ereignis kurz vor Eröffnung des Ruthenfestes. Es ist nicht nur die Vorfreude auf die anstehenden Festtage, für viele Landsberger ist es eine liebgewordene Tradition, ihrem hochgeschätzten Hans Dietrich und seinen Werken dort zu begegnen. Dem Maler aus der Limonigasse, der nicht nur in Landsberg eine lokale Größe, sondern weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt ist, gelingt es trotz der vielen Besucherinnen und Besucher eine fröhliche, fast familiäre Atmosphäre zu schaffen. Er begrüßt fast alle am Eingang persönlich mit einem Händedruck.

Besucher in der Ausstellung. Foto: Thorsten Jordan

Der Maler ist in der Alten Bergstraße aufgewachsen

Aufgewachsen in der Alten Bergstraße, kennt der 1944 geborene Künstler nicht nur viele Menschen, sondern jeden Winkel seiner Heimatstadt. Bereits im Volksschulalter begann er seine Umgebung mit künstlerischem Auge zu betrachten und deren schönste Ansichten zu zeichnen. Natürlich hängt in der Ausstellung ein Aquarell „Alte Bergstrasse“, zwischen stimmungsvollen Impressionen von der „Salzgasse“ bis hin zum „Jungfernsprungturm“, die den Zauber der Stadt am Fluss zu allen Tageszeiten und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, einfangen. Da darf auch den „Blick vom Schlossberg bei Nacht“ nicht fehlen. In all seinen Aquarellen und Acrylarbeiten, seien es die Innen- und Außenansichten von Kirchen, der „Blick vom Mutterturm auf die Stadt“ und natürlich passend zum Ruethenfest die „Landsknechte“, ist die besondere Verbundenheit des Malers mit seinem Landsberg spürbar. In seiner Begrüßung bedankte sich Hans Dietrich für die Unterstützung seiner Familie bei der Ausstellungsvorbereitung und zeigte sich überwältigt vom Riesenandrang am Abend der Eröffnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen