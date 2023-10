Landsberg

17:25 Uhr

Hardy's Stadtlauf in Landsberg begeistert Sportler und Zuschauer

Startschuss zum Hauptlauf: Über 1200 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder nahmen in diesem Jahr am Hardy's Stadtlauf in Landsberg teil.

Plus Bei der 16. Ausgabe gehen so viele Läuferinnen und Läufer wie noch nie an den Start. Bei sommerlichem Wetter herrscht eine tolle Stimmung in der Landsberger Innenstadt.

Von Dominik Stenzel

Das Wetter zeigte sich am Tag der Deutschen Einheit beim inzwischen 16. Hardy's Stadtlauf mal wieder von seiner besten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein - und für Anfang Oktober ungewöhnlich hohen Temperaturen - gab es in Landsberg einen neuen Teilnehmerrekord: Mindestens 1200 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder gingen an den Start, die genaue Anzahl konnten die Organisatoren am Dienstagnachmittag noch nicht nennen. Wenngleich sportlich beeindruckende Leistungen zu bestaunen waren, stand doch der Spaß im Vordergrund.

Aus der Region hatten sich wieder zahlreiche Teams angemeldet, erstmals war auch die Landsberger Stadtverwaltung mit 26 Läuferinnen und Läufern vertreten. Timm Biernatzki hatte sich mit weiteren Laufbegeisterten, die alle in derselben Straße in Eresing wohnen, zusammengetan und peilte die Halbmarathon-Distanz an. Der 49-Jährige wollte es eher entspannt angehen und am Ende etwa eine Stunde und 50 Minuten benötigen. "Heute ist es ja fast schon zu heiß", sagte Biernatzki vor seiner ersten Teilnahme am Hardy's Stadtlauf. Der Eresinger, der auch schon Marathon gelaufen ist, habe sich mit der Zweidrittelmethode - also rund 16 Kilometer langen Trainingsläufen - vorbereitet.

