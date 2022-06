Harte Urteile der Anwohner zur Sanierung im Landsberger Hinteranger

Plus Die Fahrbahn im Landsberger Hinteranger wird saniert. Die daraus resultierende Vollsperrung macht den Gewerbetreibenden zu schaffen. Sie fühlen sich nicht ausreichend von der Stadtverwaltung informiert.

Noch fahren die Autos alle paar Sekunden über das Kopfsteinpflaster des Landsberger Hinterangers. Doch das wird sich bald ändern. Am Montag, 27. Juni, beginnen die Sanierungsarbeiten. Das Kopfsteinpflaster weicht Asphalt, um die Straße sicherer zu gestalten. Nach Angaben der Stadt sollen die Bauarbeiten rund einen Monat andauern. Der Bereich zwischen der Schulgasse und dem Sandauer Tor ist während dieser Zeit für den Straßenverkehr voll gesperrt. Vor allem Gewerbetreibende sind bislang von der Informationspolitik der Stadtverwaltung enttäuscht, wie ein Besuch im Hinteranger verdeutlicht.