Hat das Biotop auf dem ULP-Gelände in Landsberg eine Zukunft?

Plus Kritiker klagen die Zerstörung eines Biotops im neuen Landsberger Stadtviertel an. Sie fordern Konsequenzen für den Bauherren.

Von Thomas Wunder

Eine Mulde, Büsche, niedrige Sträucher und ein paar Bäume, eingezäunt zwischen meterhohen Gebäuden auf dem Gelände des Baugebiets Urbanes Leben am Papierbach in Landsberg und einer Baustellen-Fahrstraße. Dass es sich dabei um ein Biotop handeln soll, ist nur schwer vorstellbar. Einst war dort sogar der Eisvogel heimisch, doch daran erinnert mittlerweile nichts mehr. Stadträtin Ulrike Gömmer (Grüne) und der Bund Naturschutz klagen diese Zerstörung an und verlangen nach Aufklärung und Konsequenzen für den Bauherren.

Konkret geht es um ein im Bebauungsplan unter der Bezeichnung „Wassergasse“ festgesetztes und etwa 600 Quadratmeter großes Biotop nördlich des Jugendzentrums in der Spöttinger Straße, das sich aus dem Papierbach speist. Es wird laut Stadtverwaltung als vergleichsweise geringwertig beschrieben und stelle ein „Inselbiotop“ dar. Dennoch, im Bebauungsplan „Am Papierbach“ heißt es, dass die Ausgleichsfläche so zu entwickeln ist, dass ihr ökologischer Wert auch langfristig bestehen bleibt.

