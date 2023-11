Landsberg

Hat ein Rentner eine Frau und ihre Tochter sexuell belästigt?

Plus Ein Fall von sexueller Belästigung wird vor dem Amtsgericht in Landsberg verhandelt. Der Angeklagte bestreitet den Vorwurf. Doch es gibt mehrere Zeugen.

Vor dem Amtsgericht in Landsberg musste sich ein 80-jähriger Rentner wegen sexueller Belästigung einer Frau und ihrer erwachsenen Tochter verantworten. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft war er im Juni an der Lechstaustufe in Prittriching auf die beiden Frauen zugegangen und habe zunächst – im Vorbeigehen – den Arm der Tochter gestreichelt. Anschließend habe er die Mutter an der Brust berührt und, um sich sexuell zu erregen, dabei kräftig zugegriffen. Gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts über 60 Tagessätze à 100 Euro erhob der Rentner Einspruch.

In der Verhandlung bestritt der Angeklagte den Vorwurf. Er könne sich auch nicht an zwei Frauen erinnern, sondern nur an eine, die ihn fotografiert habe. Dafür habe er keine Erklärung gehabt, da er der Frau noch nie begegnet war. Die Verteidigerin, Rechtsanwältin Hildegard Schneck aus Mering, erklärte, dass ihr die für ihren Mandanten ungünstige Beweislage klar sei – auf dem Gerichtsflur warteten immerhin vier Zeugen. Aber sie wollte trotzdem eine Einstellung des Verfahrens erreichen und verwies auf die Aussage eines Polizeibeamten, wonach der Angeklagte aufgrund altersbedingter Verständigungsprobleme die Ursache der Strafanzeige nicht verstanden hatte: „Der ältere Herr wusste wohl nicht, wovon die Zeugin sprach“.

