Hat Mann bei Streit in Diskothek mit Messer hantiert?

In einer Diskothek in Landsberg eskaliert ein Streit. Jetzt wird der genaue Hergang vor dem Amtsgericht in Landsberg rekonstruiert.

Ein Streit in einer Landsberger Diskothek endete jetzt vor dem Amtsgericht in Landsberg. Ein 27-jähriger Lagerarbeiter musste sich gegen den Vorwurf verteidigen, einen 21-jährigen Auszubildenden mit einem „Cutter-Messer“ verletzt zu haben. Er soll diesem bei einer tätlichen Auseinandersetzung einen mehrere Zentimeter langen Schnitt hinter dem Ohr zugefügt habe. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde, die genäht werden musste. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sei der 27-Jährige daher wegen gefährlicher Körperverletzung zu bestrafen.

Der Angeklagte war am betroffenen Tag mit mehreren Männern und Frauen unterwegs und zu vorgerückter Stunde auch in der Diskothek gewesen, in der es plötzlich zu Rangeleien und Geschubse gekommen sei. Laut Angaben des Angeklagten sei er dabei von einem der anderen Zeugen von hinten am Hals umfasst worden und zu Boden gegangen, wo er von mehreren Leuten mit 20 bis 30 Faustschlägen traktiert worden sei. Um sich zu wehren, habe er um sich geschlagen. Er habe an dem Tag einiges an Alkohol getrunken, eine Maß Bier bereits zuvor und in der Diskothek dann diverse Cocktails und Wodka. Marihuana habe er zu der Zeit täglich ein bisschen geraucht. Wie es an diesem Tag gewesen ist, wisse er nicht mehr.

Auch nach den Aussagen weiterer Zeugen ist der Angeklagte von drei Leuten verprügelt worden. Allerdings ergaben diese Aussagen auch, dass der Angeklagte von dem hinzugekommenen Türsteher zu Fall gebracht worden war. Irgendjemand habe dann „Messer! Messer!“ geschrien, das Messer hatten wohl alle wahrgenommen, und auch dass der Geschädigte irgendwann heftig geblutet habe. Aber letztlich habe keiner gesehen, wie es konkret zu der Verletzung durch den Angeklagten gekommen ist.

"Geh heim" hatte der Türsteher der Landsberger Diskothek gesagt

Die Diskothek besteht aus mehreren unterschiedlichen Räumlichkeiten und es ist untersagt, beim Wechseln der Räume sein Glas mitzunehmen. Der Türsteher der Diskothek hatte nach seiner eigenen Aussage dem Angeklagten ein Glas aus der Hand genommen und ihn aufgefordert, zu gehen: „Geh heim!“ Darüber regte der Angeklagte sich nach Aussage des Türstehers heftig auf, und mit denjenigen, die ihn beruhigen wollten, sei es zu viel Hin-und-Her-Geschubse gekommen. Der Türsteher erklärte weiter, er habe den Angeklagten zu Boden gedrückt und ihm gesagt, „Beruhig dich, mach keinen Stress!“ Vom Messer habe auch er nichts direkt gesehen. Als der Angeklagte am Boden lag, habe er sogleich Ruhe gegeben, und dann sei die Polizei auch schon erschienen.

Der Prozess wird am 26. Juni fortgesetzt, um noch zwei weitere Zeugen zu hören, von deren Aussagen sich das Gericht mehr Klarheit erhofft. Sie hatten zum Termin nicht erscheinen können. Der Angeklagte selbst, unter anderem vorbestraft wegen Körperverletzung, hat sich wegen seiner Alkoholproblematik in psychotherapeutische Behandlung begeben und strebt Reha-/Sucht-Maßnahmen an, um vom Alkohol loszukommen.

