Haushalt 2023: Landrat stimmt gegen Kreisumlage von 52 Prozent

Plus Der Landkreis-Haushalt für 2023 ist beschlossen. Umstritten ist wie immer die Kreisumlage. Die Mehrheit im Kreistag entscheidet anders als Landrat Thomas Eichinger.

Nach der Neufassung der Unternehmenssatzung des Klinikums folgte in der jüngsten Kreistagssitzung gleich noch eine zweite namentliche Abstimmung. Mit 41:14 Stimmen wurden die vom Kreisausschuss empfohlenen 52 Punkte (ein Punkt mehr als 2022) für den Hebesatz der Kreisumlage, die die Gemeinden zahlen müssen, bestätigt. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und 13 Mitglieder der CSU stimmten gegen diese für die Kreisfinanzen ganz wesentliche Position. Denn die 52 Punkte reichen nach den Planzahlen nicht aus, um im nächsten Jahr alle Ausgaben zu decken. Um eine Unterdeckung zu vermeiden, hätte die Kreisumlage bei gut 53 Punkten liegen müssen, merkte CSU-Fraktionschef Wilhelm Böhm an.