Haushalt: Landsbergs Verwaltung setzt den Rotstift an

Plus Der Haushalt des nächsten Jahres bereitet dem Stadtrat Sorgen. Im Finanzausschuss werden eine Reihe kleinerer Sparmaßnahmen vorgestellt.

Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr wurde im Landsberger Stadtrat unlängst vorgestellt und wurde durchaus mit Sorge gesehen. Im Finanzausschuss wurde von der Verwaltung nun eine ganze Reihe an Sparmaßnahmen präsentiert. Große Bedenken gibt es wegen der Kreisumlage, die deutlich ansteigen könnte.