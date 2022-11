Hausmusik: Ein Minifestival im Landsberger Stadttheater

Das Musiklabel "Hausmusik" ist zurück in Landsberg. Was die Gäste im Stadttheater erwartet.

Was vor 23 Jahren von Landsberg nach München zog, ist nun wieder da. Eine genreübergreifende Veranstaltungsserie verpflichtet sich im Landsberger Stadttheater unter dem Namen ": m a c h e n" wieder dem individuellen Ausdruck. Ob Musik, Literatur, Film, Kunst, Comic, Indie, D.I.Y oder Mainstream – Künstlerinnen und Künstlern aus Landsberg sowie der ganzen Welt zeigen am Freitag und Samstag, 25. und 26. November, bei einem Minifestival ihre Werke und deren Wirkungen.

Laut Kurator Wolfgang Petters ist die Veranstaltung für offene Leute, die etwas sehen wollen – etwas, das sie normalerweise nicht mitbekommen. Die Musik hören wollen, die normalerweise nicht im Radio läuft. "Die einfach anders sind." Gemeinsam mit Marion Epp, Edmund Epple und dem Stadttheater Landsberg organisiert er ein Wochenende der besonders künstlerischen Art.

Auch Comic- und Musikfestivals initiiert

Wolfgang Petters und Marion Epp sind in Landsberg aufgewachsen. Anfang der 1990er-Jahre fanden sie über die Musik zusammen. Petters gründete sein Musiklabel "Hausmusik" – hervorgegangen aus einem losen Kollektiv, das sich in Petters Haus regelmäßig zum Musikmachen traf. Statt traditioneller, bayerischer Musik waren ihre Vorbilder eher im Sixties Gitarrenrock, bei Lou Reed, Neil Young, aber auch im Punk oder Krautrock. Marion Epp, musikalisch wie gestalterisch von Beginn an Teil von "Hausmusik", initiierte unter dem Pseudonym "Jimmy Draht" Comic- und Musikfestivals sowie Ausstellungen in Landsberg, München, Berlin und Frankfurt.

Für ": m a c h e n" verbinden sich Hausmusik & Jimmy Draht noch mal zu einem gemeinsamen Projekt in Landsberg. Im Foyer des Stadttheaters startet am Freitag, 25. November, ab 19 Uhr eine Vernissage der Ausstellung "Zurück an die Zukunft". Unter anderem gibt es an diesem Abend ein Konzert von Le Millipede sowie eine Filmpremiere von Ricardo Molina "Hausmusik – eine musikalische Selbstermächtigung". Am Samstag, 26. November, folgt am 17 Uhr eine Lesung mit Katja Huber und Franz Dobler. Das Abendprogramm startet mit einem Konzert von A Million Mercies. Das Soloprojekt der ersten Stunde, von Hausmusik-Gründer Wolfgang Petters, wächst zur Präsentation des Doppel-LP Albums "Electrictric" zu einem zwölfköpfigen Ensemble an. Die Veranstaltungsserie wird 2023 fortgeführt.

