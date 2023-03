HCL informiert Deutschen Eishockeybund über Verzicht auf Oberliga

Präsidium des HC Landsberg trifft Entscheidung zum Abstieg aus der Eishockey-Oberliga und informiert den Deutschen Eishockeybund.

Am Mittwochvormittag haben die Landsberg Riverkings dem Deutschen Eishockeybund mitgeteilt, dass der Verein nach der Hauptrunde nicht in den Play-Downs antritt und somit auch nicht am Lizenzierungsverfahren für die Oberligasaison 2023/24 teilnehmen wird. Der HC Landsberg gilt somit nächstes Jahr als Absteiger in die Bayernliga, informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

In der Saison 2020/2021 hat sich der Verein aufgrund der damaligen Ausgangsbedingungen für die Teilnahme an der Oberliga Süd entschieden. "Seitdem haben sich bereits einige dieser Bedingungen geändert, die uns in den vergangenen zwei Jahren vor große Herausforderungen gestellt haben. Für die kommende Saison haben sich diese Voraussetzungen nochmals derart verändert, dass sich der HCL als ehrenamtlich geführter Verein nicht mehr in der Lage sieht, die weiteren Schritte und Maßnahmen in dem geforderten Umfang mitzugehen."

HCL-Präsident Frank Kurz begründet den Rückzug aus der Oberliga mit gestiegenen Anforderungen. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Dazu Präsident Frank Kurz: "Uns ist dieser Beschluss wahrlich nicht leichtgefallen. Trotzdem haben wir diesen in der vergangenen Nacht im Präsidium einstimmig und mit größter Überzeugung getroffen. Wir müssen uns aber den Realitäten stellen, dass wir den Verein mit über 300 Kindern im Eissport nicht dadurch gefährden können, dass wir hohe finanzielle und strukturelle Risiken eingehen. Ohne diese Risiken wäre die weitere Entwicklung in der Oberliga ab der kommenden Saison aber nicht möglich gewesen."

Nachwuchsarbeit ist dem HC Landsberg wichtig

Die Riverkings seien ein Verein, bei dem die Nachwuchsarbeit und die dauerhafte Stabilität des Vereins über allem stehe und die Grundlage jeglicher Entscheidungen sei. "Wir wollen uns deshalb auch in Zukunft mit größter Sorgfalt solide und konstant weiterentwickeln. Natürlich bedauern wir den jetzt notwendig gewordenen Schritt sehr für unsere großartigen Fans, für die Mannschaft und unsere vielen Unterstützer. Wir bitten aber aus den genannten Gründen um Verständnis für unsere Entscheidung." (AZ)

Lesen Sie dazu auch