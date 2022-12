Lucia-Konzert des Vokalensembles Landsberg berührt die Herzen

Das Luciafest ist vor allem in Schweden ein ganz besonderer Tag. Dessen Stimmung vermittelt das Vokalensemble Landsberg bei einem Konzert in der Hechenwanger Kirche.

In der wunderbaren Akustik der Hechenwanger Kirche durften die Besucherinnen und Besucher das Lucia-Konzert des Vokalensembles Landsberg unter der Leitung von Matthias Utz genießen. Warm anziehen war dabei allerdings angesagt in der ungeheizten Kirche bei minus acht Grad Außentemperatur. Die meisten Gäste waren denn auch gut vorbereitet und brachten Kissen, Decken und sogar eine Kanne heißen Tee mit.

War die Kirche zuerst erleuchtet, verbreiteten zum Konzert nur mehr einige Kerzen auf den Altären einen warmen Schein. Licht in die Dunkelheit brachten dann ganz der Tradition des in Schweden verankerten, jedoch weltweit verbreiteten Festes der Heiligen Lucia folgend, die Kerzen des Vokalensembles und des voranschreitenden, die Heilige verkörpernden Mädchens. Auf der dicken Wollmütze, unter dem das blonde lange Haar hervorlugte, trug es die eiserne Lucia-Krone mit sechs Kerzen, gefertigt von dem Schongauer Künstler Marinus Wirtl. Es hat schon etwas Ergreifendes, wenn unter vollkommener Stille die in weiße Gewänder mit rotem Gürtel gekleideten Sängerinnen und Sänger nacheinander gemessenen Schrittes durch das Kirchenportal treten, sich im Chor und entlang der Außengänge aufstellen und somit einen Kreis um die Zuhörenden bilden.

In der winterlichen Kirche herrscht eine große Feierlichkeit

Dem Sankta-Lucia-Lied, zum Einzug gesungen und beim Auszug wiederholt, folgte "Still oh Himmel". Beim Halleluja von "Glans över" schraubten sich die hohen Töne in den Himmel, vielleicht versehen mit dem Weihnachtswunsch, die Taube des Friedens mitzunehmen, damit sie die Mächtigen dieser Welt zu Einsicht und Milde bewege. Die Reinheit und Klarheit der schönen Stimmen in der feierlichen Stille der winterlichen Kirche, in der der Atem der Zuschauer dampfte, berührte die Herzen mit ihrer Harmonie.

Das Liedprogramm des Vokalensembles, eines gemischten Chores der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg, der in der Regel A-cappella-Werke singt und ausgewogen in allen Stimmen besetzt ist, zeigte sich abwechslungsreich. Zu den auf Deutsch gesungenen Liedern zählten "Es ist ein Ros entsprungen" sowie "Es wird scho glei dumpa".

Nach dem Konzert bildet der Chor ein Lichterspalier

Zum ersten Mal seit 2019 konnte der Chor wieder ein Konzert zu Ehren der Heiligen Lucia geben. Alljährlich bildet es einen stimmungsvollen Abschluss des Chorjahres – und dabei darf auch das wohl bekannteste schwedische Weihnachtslied "Jul, jul" nicht fehlen. Das Finale des Lucia-Konzerts bildete ein irisches Segenslied: Dazu stellte sich der Chor zum Lichterspalier vor dem Kirchenportal auf und ließ so den klingenden Segen auf die passierenden Zuhörer als letzten Gruß vor dem Nachhauseweg nieder.

Der Konzerttag, der 13. Dezember, wird in Schweden als Luciatag begangen. Im Julianischen Kalender war der 13. Dezember der kürzeste Tag des Jahres. Laut schwedischem Volksglauben war diese lange Nacht besonders gefährlich, da böse Geister ihr Unwesen trieben. Gutes an ihren Mitmenschen tat dagegen die Heilige Lucia, als Märtyrerin von Syrakus bekannt, die der Legende nach Christen Essen brachte, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden und sich in römischen Katakomben versteckt hielten. Um den Weg zu ihnen zu beleuchten, die Hände jedoch zum Tragen der Speisen freizuhaben, habe sich Lucia einen Kranz aus Kerzen auf den Kopf gesetzt, erzählt die Geschichte.