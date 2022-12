Heiligabend in Landsberg: Ausgesperrt am Friedhof

An Heiligabend spätabends einen Friedhof besuchen? In Landsberg war das heuer nicht möglich.

Für viele Landsbergerinnen und Landsberger gehört es an Heiligabend dazu zwischen Bescherung und Christmette den Friedhof zu besuchen. In den vergangenen Jahren war das in der Stadt auch immer bis 24 Uhr möglich. Heuer nicht. Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Auch in der Familie von Roland Neumeyer ist es Tradition, am Heiligen Abend die Gräber von Verwandten und Bekannten zu besuchen. Heuer stand Neumeyer vor verschlossenen Toren. Ab 18 Uhr seien die Friedhöfe geschlossen worden. Das sei eine Frechheit und habe es noch nie gegeben. "Viele Leute waren überrascht und konnten nicht zu ihren Gräbern. Das ist nicht zu akzeptieren", schreibt der Landsberger an unsere Redaktion.

An drei Tagen gibt es eine Sonderregelung

Unsere Redaktion hat bei der Stadt nachgefragt, warum die Friedhöfe an Heiligabend zu früh geschlossen wurden. Generell haben die Friedhöfe in den Wintermonaten, also November, Dezember und Januar, von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet. Doch es gibt in diesem Zeitraum drei Ausnahmen wie Susanne Flügel, die Pressesprecherin der Stadt, sagt. An Allerheiligen, Heiligabend und Silvester bleiben die Friedhöfe bis 24 Uhr geöffnet. Eigentlich.

"Es war ein menschlicher Fehler. Es tut uns sehr leid und wir entschuldigen uns dafür", sagt Susanne Flügel zu der Situation am Heiligen Abend. Niemand müsse sich Sorgen machen, dass an der Sonderregelung an Heiligabend gerüttelt werde. An Silvester werden der Alte Friedhof und der Waldfriedhof wie gewohnt bis 24 Uhr geöffnet bleiben.

