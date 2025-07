Heimatverband Lech Isar Land mit neuem Vorstand

Am Samstag, den 28.Juni 2025, versammelten sich Mitglieder und der Vorstand des 1924 gegründeten Heimatverbandes Lech Isar Land, der seit über 100 Jahren mit seinem historischen Jahrbuch die Geschichte, Kunst und Kultur der Heimatregion zwischen Isar und Lech den heimatinteressierten Lesern näher bringt. Der Verband, der erst im vergangenen Dezember den Kulturpreis der Stadt Weilheim erhalten hatte, wählte dabei die Vorstandschaft neu. Der seit 2008 aktive 1. Vorsitzende Bernhard Wöll (Kreisarchivpfleger) trat nach 16 Jahren nicht wieder zur Wahl an. So wählten die Versammelten einstimmig als neuen ersten Vorsitzenden den auch als Schriftleiter des Jahrbuchs wirkenden bisherigen zweiten Vorsitzenden Klaus Gast (Kreisheimatpfleger). Zweiter Vorstand wurde Bürgermeister Thomas Dorsch aus Hohenpeißenberg und dritter Vorstand der Eberfinger Bürgermeister Georg Leis. Schriftführer wurde Ruppert Findler und Schatzmeister und Geschäftsführer Klaus Hecker. Als Beisitzer sind nun Maximilian Wolff, Dr. Josef Freisl und Josef Mini mit im Vorstandsteam.

Das heurige Jahrbuch ist schon wieder weit gediehen und wird wieder eine bunte Palette an Aufsätzen über die Heimatregion bieten. Der Heimatverband steht gut da und wird auch in Zukunft seiner für die Heimat wichtigen Aufgabe gerne nachkommen. Klaus Gast lud alle zur Mitarbeit ein, weist darauf hin, dass gerne qualifizierte Beiträge von neuen Autoren angenommen werden und dankte dem scheidenden Vorsitzenden für die hervorragende Arbeit und das gute Miteinander.

