Heimerer Berufsfachschulen bringen Staatspreisträger hervor

Die Landsberger Berufsfachschulen Heimerer übergeben mit Stolz in diesem Jahr 31 neue Pflegekräfte an den Arbeitsmarkt. Die frisch examinierten Pflegefachfrauen und -männer sowie Pflegefachhelferinnen und -helfer treten ihren Dienst in Pflegeheimen, ambulanten Diensten, Kliniken und Intensivpflegeeinrichtungen im Landkreis an. „Wir freuen uns sehr über die guten Ergebnisse unserer diesjährigen Abschlussklassen“, betont die Schulleiterin Ruth Wind. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von vier Absolventinnen und Absolventen, die ihre Ausbildung mit einer Eins vor dem Komma abgeschlossen haben.

Absolventinnen und Absolventen der Ausbildungsrichtung "Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner" der Heimerer Berufsfachschulen. Foto: Franziska Wiedemann

Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Leistung des Staatspreisträgers Nermin Muharemovic. Er hat in seinem Examen als Pflegefachmann die Traumnote 1,16 erreicht.

Das Lehrerkollegium und die Schulleitung gratulieren herzlich zu diesen großartigen Leistungen und wünschen allen neuen Pflegekräften einen erfolgreichen Start in ihr Berufsleben. Der Abschlussjahrgang 2025 leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in der Region.

