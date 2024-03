Heiraten ohne Vorbereitung und Anmeldung in Landsberg

Die Aktion der evangelischen Kirche findet am 24. April statt. Die Zeremonie in der Kirche dauert rund 20 Minuten.

Heiraten – ohne Vorbereitung und Anmeldung. Das ist im Rahmen der Aktion „einfach heiraten“ der Evangelischen Kirche in Bayern am Mittwoch, 24. April, in vielen Kirchen in Bayern möglich. Auch die Kirchengemeinde Landsberg ist an dieser Aktion beteiligt.

Von 12 bis 20 Uhr steht die Christuskirche in der Von-Kühlmann-Straße 39 dazu offen. Diakonin Nicole Wallisch, Pfarrer Siegfried Martin, Pfarrer Thomas Lichteneber und Kirchenmusiker Mondi Benoit freuen sich auf viele Paare, die sich in dieser einfachen Form trauen lassen. Für eine musikalische Umrahmung und Blumenschmuck ist gesorgt, heißt es in einer Pressemeldung. Paare könnten einfach vorbeikommen, es werde ein Gespräch geführt und dann stehe der etwa 20-minütigen Zeremonie nichts mehr im Wege.

In Landsberg können auch queere Paare an der Aktion teilnehmen

Die Möglichkeit, „einfach zu heiraten“ ist für Paare gedacht, die bisher nur standesamtlich verheiratet sind, ein Ehejubiläum feiern wollen oder einfach Segen für ihre Partnerschaft wünschen. Queere Paare sind laut Pressemeldung selbstverständlich auch willkommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber möglich.

Die Aktion „einfach heiraten“ wurde am 23. März 2023 zum ersten Mal in Bayern als eine gemeinsame Aktion vieler Kirchengemeinden durchgeführt. Über 250 Paare hatten sich an diesem Tag das Ja-Wort gegeben. „Einfach heiraten“ entspreche dem aktuellen Bedürfnis vieler Paare, ihre eigene Hochzeit aus verschiedenen Gründen in einer kleinen, aber trotzdem sehr emotionalen und persönlichen Form zu feiern und einen Segen für die Ehe zu bekommen. (AZ)

