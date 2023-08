Helden der Lebenshilfe in Landsberg werden im Stadttheater fotografiert

Die Bühne des Landsberger Stadttheaters fest in Heldenhand: Saskia Pavek lichtet Kinder und Erwachsene für den neuen Lebenshilfe-Kalender ab.

Die Garderobe im Landsberger Stadttheater ist fest in Helden-Hand: Superman und Ironman sitzen zusammen mit einem Vampir auf dem Sofa, Harry Potter beobachtet, wie Prinzessin Peach den letzten Feinschliff von Maskenbildnerin Stefanie Maier bekommt. Dann geht es auf die Bühne zum Fotoshooting mit Saskia Pavek, die die Helden für den neuen Kalender der Lebenshilfe ablichtet.

Für die fünf Kids aus der Heilpädagogischen Tagesstätte 2 ist das Fotoshooting ein großer Spaß. Sie zeigen ihre „Sixpacks“, genießen das Schminken und nutzen ihren Auftritt auf der Bühne für eine spontane Einlage. Anstrengend, meinen sie später, waren die Aufnahmen nicht, dafür hat es Spaß gemacht.

Während die Kinder in der Maske saßen, hat Fotografin Saskia Pavek im Theater alles vorbereitet: Den Scheinwerfer-Spot, in dem die Helden stehen sollen, ihre Kamera und das Stativ oben auf dem Rang, von dem aus die Bilder geschossen werden.

Stefanie Maier schminkt Prinzessin Peach. Foto: Daniela Hollrotter

Die Fotografin nimmt sich im Landsberger Stadttheater Zeit für die Models

Dann nimmt sie sich Zeit für ihre kleinen Models: Sie fragt sie, was ihre Heldenfigur denn so ausmacht und was sie tut, lässt sich zeigen, wie die Prinzessin tanzt, Supermann die Muskeln spielen lässt oder Harry Potter den Zauberstab schwingt. Dabei betätigt sie den Auslöser ihrer Nikon. Regieanweisungen braucht es nur wenige, hauptsächlich fordert sie die Kids auf, zur Kamera zu sehen, damit man ihre Gesichter erkennen kann.

Schon bald sind die Fotos im Kasten und die erwachsenen Fotomodelle kommen an die Reihe: Eine Tigerin, eine Rockerbraut, ein Polizist, ein Schaffner und vieles mehr stehen auf der Liste von Nina Klusmeier und Sabine Oberhäußer, die das Kalenderprojekt der Lebenshilfe organisieren.

Nach zwei Stunden ist alles geschafft: Die Helden verwandeln sich wieder in normale Menschen und Saskia Pavek hat 13 wunderschöne Fotos auf der Speicherkarte. Ab September sind sie dann im neuen Kalender der Lebenshilfe Landsberg zu sehen. (AZ)