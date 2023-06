Herbert Schneiders Figuren gehören zu Landsberg

Die Bilder von Herbert Schneider kennen viele in Landsberg. Eine Ausstellung im Klostereck erinnert an den Künstler.

Unverwechselbar, lebensbejahend und erfolgreich. Seit Ende der 1960er bis Anfang der 1980er-Jahre war der Maler Herbert Schneider prägend für das kreative Leben in der Stadt Landsberg. Ein bayerisch verwurzelter Universalbürger, dessen künstlerisches Lächeln die Welt bezauberte - und das die Welt erwiderte: In Fernost, den USA, europaweit feierten Museen und Galerien mit dem charismatischen Künstler das Fest des Lebens. Eine Ausstellung in Landsberg erinnert an ihn.

Gefeiert wurde in diesen Jahren auch am Ammersee, wo Herbert Schneider und seine Lebensgefährtin, die Landsberger Apothekerin Paula Dorfner, den Sicherheitsleuten des damaligen Bundespräsidenten regelmäßig angenehme Arbeitseinsätze auf deren legendären Sommersausen in Holzhausen bescherten. Walter und Mildred Scheel gehörten zu den geladenen Gästen des Paars ebenso wie zahlreiche Landsberger, Münchner und internationale Freunde.

Seine Elementarfiguren sind unverwechselbar

Für die unverwechselbaren Elementarfiguren des Künstlers hing nicht der "Himmel voller Geigen"; Schneider gab ihnen die Instrumente in die Hand, damit sie zum Tanz aufspielen und ihren sinnenfrohen Reigen eröffnen konnten - schwebend, immer ein wenig über dem Boden und manchmal mit dem Kopf in den Wolken. Auf dem Höhepunkt seines beruflichen Erfolgs starb Herbert Schneider mit nur 58 Jahren auf seinem Tiroler Landsitz in Hinterthal.

Herbert Schneider wäre heuer 99 geworden. Im Klostereck in Landsberg erinnert eine Ausstellung an den Künstler. Foto: Thorsten Jordan

Was ist geblieben? An den Künstler, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 99. Mal jährt, erinnert nun eine Ausstellung im Klostereck. Eröffnen wird sie Claudia Weißbrodt, Leiterin des Kulturbüros der Stadt. Zur Einführung spricht die Kulturjournalistin Minka Ruile, deren "Zufallssammlung" der Schau zugrunde liegt.

Herbert Schneider, der unter anderem von der Galeristin Dorothea Raasch vertreten wurde, ist mit seinen Arbeiten noch heute in vielen Landsberger Haushalten zu finden. Sammler sind deshalb dazu eingeladen, sie zu fotografieren und als PDF ans Kulturbüro Landsberg, kultur@landsberg.de, zu schicken. Sie werden während der Ausstellung in einer digitalen Pinnwand gezeigt. Eine Dokumentation "Herbert Schneider in Landsberg" ist anlässlich dessen 100. Geburtstags in Planung.

Die Vernissage zu "Herbert Schneider 99" ist am Donnerstag, 6. Juli, ab 19 Uhr im Klostereck in Landsberg. Dem Abend ihr "musikalisches Lächeln" schenken wird die ukrainische Sängerin Alla Deminska, begleitet von Oliver Kaiser an der Gitarre. Öffnungszeiten: täglich von 14 bis 18 Uhr, längere Öffnung während des Ruethenfests. (AZ)