Hier kommt der Humor direkt vom Erzeuger

„Soll ich mal zu dir kommen“, Willy Astor verlässt die Bühne, um einige Besucher in den vorderen Reihen der voll besetzten Mittelschulaula persönlich kennenzulernen. „Musstest du mitkommen“, fragt er Fabian, der mit Luisa aus Kaufering angereist war. „Ich war früher auch mal so jung“, erklärt der Kabarettist, der sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert, dem jüngsten Gast. Julian ist sechs, putzmunter, geht in die 1 A und spielt Eishockey. Der aktuelle Wahnsinn lieferte reichlich Stoff für Willy Astor, eine Wahlempfehlung hat er gleich parat. „Wählt „Cheeta“, singt er zum Gitarrenspiel nach der Melodie des Abba-Songs „Chiquitita“ und meint damit den Schimpansen aus dem ersten Tarzanfilm. Es gibt kaum jemand in der Kabarettszene, dem oder der es, wie Willy Astor geistreich gelingt, Sinn und Klang von Wörtern so genial zu verdrehen, dass etwas völlig Bizarres entsteht.

Schließlich hat er auf dem zweiten Bildungsweg an einer Aral-Tankstelle seinen „Kanister“ gemacht. Außerdem besitzt er noch den Kleinen Bachelor in Tierstimmenimitation. „Hier kommt der Humor noch direkt vom Erzeuger“, verspricht Astor, dem das Glück des Alltags, während einer durchlittenen Schreibkrise, zuweilen neue Ideen schenkt. Aus der Begegnung mit einem Krankenwagen in der Münchner Fraunhofer-Straße, dessen Martinshorn ihn spontan an die Anfangsklänge der „Kleinen Nachtmusik“ erinnerte, entstand das Lied „Wolfgang Amadeus Notarzt“, in das alle bedeutenden Komponisten mit urkomischen Wortspielen Einzug in das Röchelverzeichnis hielten.

Lied für alle schwer erziehbare Senioren

Sein Freund Gustav, der Maler war und Anne-Sophie als Mutter erlebte, was er hatte schwanen sehen. Der Arzt mit dem die Bratschen ratschen, sorgte für den Moment der Erlösung des Dudelsacks in G-Moll. Astor lavierte meisterhaft mit Doppeldeutigkeiten, stellte sein Kochbuch „Wir sehen uns vor Gericht“ vor, das er während der Pause für zahlreiche Interessenten signierte und für das nicht nur bekannte Spitzenköche, sondern auch geschätzte Kolleginnen und Kollegen Lieblingsrezepte geliefert hatten. Als Epilog servierte er den vegetarischen Gemüsekrimi „Warten bis es Dinkel wird“. Ebenfalls aus seiner Feder stammt das „Lied für alle schwer erziehbaren Senioren“, in dem ein Opa nach Bekanntschaft mit Viagra, Joints und der Polizei lappenlos durch die Nacht fuhr. Nur der Gedanke, dass ich es einmal verlieren könnt, dass es ein anderer Mann einmal sein Eigen nennt, lässt ihn Schlangenlinien wegen seines Gebisses fahren. Der Pubertier-Song zum Mitsingen war dann der jüngeren Generation gewidmet. Diesmal fand Astors Opfersuche die 15jährige Paula, die gestand nicht freiwillig mitgekommen zu sein. Auf die Frage, „warum durfte Paula nicht zuhause bleiben“, konterte der Vater schlagfertig, „ich musste auch mit“. „Über meine Pointen habt ihr nicht so gelacht“, rügte Willy Astor das Publikum. Darunter befand sich auch der bekannte Landsberger Seenotretter Claus-Peter Reisch, dessen Schulprojekt für syrische Flüchtlingskinder in der Türkei, Astor vorstellte, und auf ein dazu stattfindendes Benefizkonzert im März in Kaufering hinwies.

In seiner Zugabe wagte Willy Astor einen Blick in das Jahr 2038, als der Weltfrieden ausbrach, Lothar Matthäus seinen Trainerjob beim FC Bayern verlor, weil er sieben Feldspieler zu viel auf den Platz stellte, Philipp Amthor als Bundeskanzler zur Winterolympiade nach Ägypten reiste und die Affen bezweifelten, dass der Mensch von ihnen abstammt. Mit „Nautilus“, seiner 40 Jahre alten Instrumentalstück-Komposition, die mit zauberhaften Klängen in die geheimnisvolle Magie der Ozeane entführte, entließ der virtuose Gitarrist, Sänger und Wortakrobat ein tief beeindrucktes Publikum, das ihn mit stehenden Ovationen verabschiedete.