Hilfaktion in Landsberg: Ein Flohmarkt für die Menschen in der Ukraine

Almut Walch und Kathrin Simbeck hatten beim Flohmarkt auf der Waitzinger Wiese einen Stand. Ihre Einnahmen sollen komplett an die Menschen in der Ukraine gehen.

Plus Christian Bieber startet an der Waitzinger Wiese eine weitere Hilfsaktion. Am Dienstag will der Landsberger ein zweites Mal ins Krisengebiet fahren.

Von Dominik Stenzel

Erneut will sich der Landsberger Christian Bieber am Dienstag auf den Weg in die Ukraine machen und dringend benötigte Hilfsgüter ins Krisengebiet fahren. Um im Vorfeld Spenden zu sammeln, organisierte der ehemalige Kitesurf-Profi am Sonntag einen Flohmarkt auf der Waitzinger Wiese. Auch unsere Redaktion war vor Ort und hat mit Bieber, der im regelmäßigen Kontakt mit mehreren Hilfsorganisationen steht, über seine neueste Hilfsaktion gesprochen. Warum es ihn dieses Mal in die Kleinstadt Berehowe nahe der ungarischen Grenze zieht und wieso die Lage dort aktuell besonders prekär ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

