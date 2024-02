Landsberg

18:00 Uhr

Wenn die Krise nicht mehr endet: So wird in Landsberg Familien geholfen

Plus Immer mehr Kinder und junge Menschen erkranken psychisch. Unterstützung für Angehörige bietet eine Selbsthilfegruppe in Landsberg.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Hat ein Familienmitglied eine psychische Erkrankung, sind immer auch die Angehörigen von der Situation betroffen, werden sehr gefordert und oft mit überraschenden, belastenden Situationen konfrontiert. Nicht selten sind sie mit der Zeit so involviert, dass sie Abgrenzung und das Beachten eigener Bedürfnisse wieder erlernen müssen. Besonders schwer ist es für Eltern psychisch erkrankter junger Menschen. Für diese gibt es nun einmal im Monat die Gelegenheit, in den Räumen der Caritas in der Lechstraße 2 in Landsberg an den Treffen einer neuen Selbsthilfegruppe teilzunehmen.

Mit der Geburt eines Kindes verbinden Eltern viele Träume und Wünsche. Doch nicht immer kommt es, wie erhofft. Kinder können erkranken, auch psychisch, und je früher, umso höher ist die Gefahr einer Chronifizierung. Doch steht dies zu Beginn erst einmal nicht im Vordergrund. Oft ist anfangs gar nicht klar, ob es sich um eine psychische Erkrankung handelt. In ihrer Entwicklung durchlaufen Kinder ein Auf und Ab und auch einmal Krisen. Da gehört merkwürdiges Verhalten dazu, etwa traurig, aggressiv oder emotional labil zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen