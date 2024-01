Landsberg

Hilfsfahrt in die Ukraine: "Die Menschen sind am Limit"

Plus Der Landsberger Verein "Freiheit Demokratie" bringt Geschenke und Lebensmittelpakete nach Lwiw. Der Vorsitzende Christian Bieber schildert seine Eindrücke.

Ende Dezember hat der Landsberger Verein "Freiheit Demokratie" eine weitere Hilfsfahrt in die Ukraine unternommen. Der Vorsitzende Christian Bieber und Mitglied Michael Rammin machten sich mit einem Transporter - vollbepackt mit Lebensmittel- und Geschenkpaketen - auf den Weg nach Lwiw im Westen des Landes. Inzwischen sind die beiden Männer wieder wohlbehalten zurückgekehrt - und hatten laut Bieber Glück: Einige Stunden nach der Abreise sei unweit ihres Hotels eine russische Rakete eingeschlagen.

Mitglieder des Vereins "Freiheit Demokratie" haben viel Zeit in die Vorbereitung der Hilfsfahrt gesteckt. Im Bild: (von links) Christine Kriwet, Christian Bieber und Michael Rammin. Foto: Bieber

Die Hilfsfahrt dauerte vom 26. bis 30. Dezember, eineinhalb Tage hielten sich Rammin und Bieber in Lwiw auf. Mit knapp 1,5 Tonnen sei ihr Transporter auf der Hinreise beladen gewesen, berichtet Bieber, für den es bereits die siebte Fahrt in die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs war. An Bord hätten sich nicht nur rund 250 Geschenkpakete befunden, sondern auch 200 Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln: 100 davon für Zivilisten und 100 für Soldaten. Die Mitglieder des Vereins hätten viel Zeit in die Vorbereitungen gesteckt, berichtet Bieber. So hätten unter anderem die einzelnen Pakete zusammengestellt, gewogen und beschriftet werden müssen.

