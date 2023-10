Landsberg

vor 32 Min.

Hilft eine Pille gegen die Taubenplage in Landsberg?

Plus In einem Taubenhaus sollen die Eier der Tiere eigentlich ausgetauscht werden. Doch die Vögel fressen dort nur. Jetzt wird ein neues Konzept ins Spiel gebracht.

Von Thomas Wunder

Das Problem beschäftigt hauptsächlich die Bewohnerinnen und Bewohner der Landsberger Altstadt seit vielen Jahren: die immer weiter steigende Population von Tauben. Ihr Kot landet auf Fensterbrettern, Bürgersteigen oder Bänken. Maßnahmen, die Tiere zu vergrämen, haben in der Vergangenheit nichts gebracht. Die Stadttauben zu jagen, zu vergiften oder einzufangen und einzuschläfern, widerspricht dem Tierschutz. Seit Sommer 2021 versucht es die Stadt mit einem Taubenhaus, um die Vermehrung der Vögel kontrollieren zu können. Bislang freuen sich die Tauben zwar über das angebotene Futter, nisten dort aber nicht. Deswegen wird jetzt über ein neues Konzept nachgedacht: die Pille für die Taube.

Einige Städte in Deutschland, unter anderem Köln, Duisburg, Wesel und Geldern, haben sich bereits für das Konzept entschieden, das auf Verhütung setzt. Im europäischen Ausland wird es bereits in mehreren Ländern eingesetzt, etwa in Italien (seit 1999), Spanien, Ungarn, Frankreich, Malta und Belgien. Seit Juni läuft zum Beispiel in Köln ein Pilotprojekt, bei dem den Tieren mit der Taubenpille Ovistop behandelte Maiskörner mittels eines Spenders verabreicht werden. Das Vogelfutter, das für die Tiere nicht schädlich ist, aber deren Ei-Entwicklung unterbindet, wird auch in Duisburg verwendet.

