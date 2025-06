Hilti-Mitarbeitende engagieren sich im AWO-Kindergarten Sonnenstrahl

Am Donnerstag, dem 30. Mai, haben fünf Mitarbeitende der Firma Hilti in Kaufering im Rahmen eines sozialen Tages einen Gruppenraum im AWO-Kindergarten Sonnenstrahl in Landsberg neu gestrichen.

Das Hilti Team hat mit Ihrem Engagement frischen Wind in den Gruppenraum gebracht und einen sanften Wohlfühlort für die Kinder geschaffen. Ein Dank gilt hier auch der Stadt Landsberg am Lech, die dem Kindergarten die Farbe zur Verfügung gestellt hat sowie der Firma Malerknoll GmbH & Co. KG aus Hurlach, die das Projekt mit Abklebematerialien, Farbrollen und Pinsel unterstützt hat. Vorab erhielten die Teilnehmer außerdem eine professionelle Einweisung ins Malern durch die Experten von Malerknoll.

Für das Hilti-Team war es eine großartige Erfahrung, und der Kindergarten bedankt sich für die großartige Unterstützung aller Beteiligten.

