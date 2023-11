Himmlischer Job: Das Landsberger Christkindl ist gefunden

Yvonne Skaper aus Weil verkörpert in diesem Jahr das Landsberger Christkindl. Wie die 17-Jährige das Auswahlgremium der Stadt überzeugt hat.

Das Landsberger Christkindl ist gefunden. Fünf junge Frauen hatten sich in diesem Jahr nach Angaben der Stadt für die besondere Aufgabe beworben. Yvonne Skaper aus Weil setzte sich schließlich durch und wurde nun im Festsaal des Historischen Rathauses vorgestellt.

Christkindl Yvonne Skaper mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Foto: Thorsten Jordan

Bevor die Entscheidung des Auswahlgremiums auf die 17-Jährige fiel, durchliefen die Bewerberinnen ein kleines Casting, bei dem die Auszubildende zur Kauffrau für Dialogmarketing überzeugte. "Yvonne war sehr präsent und hat das Christkind sofort verkörpert", sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Außerdem verfüge sie über das nötige Stimmvolumen, um den Dialog bei der Eröffnung des Christkindlmarkts zu sprechen.

Das Landsberger Christkindl begleiten in diesem Jahr auch zwei Knaben-Engel

Die Weilerin spielt bei der Jungen Bühne Landsberg und ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in ihrem Heimatort aktiv. Ganz besonders liegen der engagierten jungen Frau, die vier Geschwister hat, Kinder am Herzen und so freut sie sich jetzt schon auf die feierliche Eröffnung des Christkindlmarkts aus dem Historischen Rathaus heraus. "Wenn alles festlich beleuchtet und so schön geschmückt ist, fühle ich mich wohl", sagt Yvonne Skaper. Mit Spannung wartet sie darauf, in leuchtende Kinderaugen zu blicken und den Kleinsten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen - zum Beispiel beim Schreiben der Wunschzettel.

Begleitet wird das Landsberger Christkindl immer von einer Engelschar. Mit dabei sind in diesem Jahr erstmals auch zwei Knaben-Engel, deren Gewänder von den Heimerer Schulen gespendet und von der Landsberger Schneidermeisterin Ruth Hecking entworfen und genäht wurden. Wie in jedem Jahr freut sich das Landsberger Christkindl über viele Briefe, Bilder und Wunschzettel, die ihm die Kinder in den eigens neben dem Christkindlhäusl auf dem Hellmairplatz aufgestellten Briefkasten einwerfen können.

Die Termine des Christkinds: Montag, 27. November, 16.30 Uhr: Eröffnung des Christkindlmarkts mit Audienz im Christkindlhäusl; anschließend, immer dienstags ab 17 Uhr: Audienz im Christkindlhäusl; Freitag, 22. Dezember, 19 Uhr: Schlusstag des Christkindlmarkts mit Epilog. Weitere Informationen zum Landsberger Christkindl und dem Christkindlmarkt finden sich im Internet.

